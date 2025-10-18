Cuando el pan salía de la Plaza Mayor: Historia de la antigua tahona que dio nombre a la Casa de la Panadería

La Casa de la Panadería acoge la actividad 'Al pan, pan', por el Día Mundial del Pan (16 de octubre) - AYUNTAMIENTO DE MADRID

El histórico edificio se convertirá este sábado en un gran obrador al aire libre con la actividad 'Al Pan, Pan'

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de Madrid alberga un edificio que no pasa inadvertido por la mayoría de turistas que recalan en la capital. La Casa de la Panadería, hoy centro turístico y cultural, alberga siglos de memoria vinculada al oficio que le da nombre, el panadero.

La historia de este inmueble se inicia durante el siglo XV, fuera de la muralla cristiana del siglo XII, momento en el que comenzó a formarse la plaza del Arrabal. Con el tiempo, este espacio se consolidó como el mercado principal de la villa. En ese enclave se levantó una casa porticada encargada de regular el comercio de la plaza: ese primer "mercado cubierto" se convirtió en el antecedente de la Casa de la Panadería.

Más tarde, entre 1617 y 1619, durante el reinado de Felipe III, el arquitecto Juan Gómez de Mora transformó la vieja plaza del Arrabal en una plaza rectangular, de estructura de madera con revestimiento de ladrillo rojo y con cuatro alturas. Fue esa reforma la que dio forma a la actual Plaza Mayor, y situó en su lado norte el edificio que hoy conocemos, tal y como recoge el Ayuntamiento de Madrid.

El nombre del edificio proviene de su uso original: en la planta baja se ubicaba la tahona pública o despacho del pan; en el sótano, las caballerizas de los panaderos; y la planta noble quedaba para el uso y disfrute de la Familia Real.

La construcción inicial se inició en 1590 por Diego Sillero, siguiendo planos de Francisco de Mora, sobre un sótano abovedado realizado por aparejadores del Real Alcázar, Antonio Segura y Andrés de Herrera.

Años más tarde, el 20 de agosto de 1672, un devastador incendio destruyó casi por completo la edificación. Tras el reconocimiento de las ruinas llevado a cabo por los arquitectos Tomás Román, Juan León, Manuel del Olmo, Fray Lorenzo de San Nicolás y el Hermano Francisco Bautista, se aconsejó mantener la parte no destruida, según consta en el Libro de Obras de la Casa de la Panadería.

En la reconstrucción se conservaron el sótano --con una trama de 56 pilastras de granito y bóvedas de ladrillo-- y la planta baja con sus once soportales de arcos de medio punto. Las obras duraron 17 meses y estuvieron dirigidas por Tomás Román, con la dirección final de José Ximénez Donoso, quien junto a Claudio Coello decoró con frescos la bóveda de la escalera y el salón real.

En 1745, Felipe V permitió que la primera planta fuese ocupada por la Academia de las Nobles Artes, precursora de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que permaneció allí hasta su traslado en 1774.

El edificio sobrevivió incluso al gran incendio de la Plaza Mayor de 1790, que no le afectó, preservando su configuración histórica: tiene 33 balcones --centrados en el balcón real-- sobre el que se levanta un escudo de España con las armas del rey Carlos II, esculpido en Génova por el italiano Barbieri.

En 1880, el arquitecto José María Vega promovió una primera restauración: en ese momento se instaló el Archivo de la Villa y se reforzó el balcón real con el escudo de Barbieri. Se conservan los planos de 1888 de Cipriano Gómez, que muestran la disposición interna con patio, escaleras y dependencias.

Con el paso del tiempo y algunos daños estructurales (agravados por la construcción del aparcamiento subterráneo bajo la plaza), se emprendieron trabajos de consolidación de la cimentación con proyecto dirigido por Salvador Pérez Arroyo.

A lo largo de su historia, la Casa de la Panadería ha acogido multitud de instituciones: la Tahona General, el Peso Real (desde 1732), la Real Academia de San Fernando, la Real Academia de la Historia, la Biblioteca Municipal, el Archivo Municipal e incluso ha ejercido como Segunda Casa Consistorial.

Más tarde, fue sede del Centro Cultural Mesonero Romanos, impulsando diversas exposiciones y actividades culturales. En la actualidad, su planta baja alberga el Centro de Turismo de la Plaza Mayor.

'AL PAN, PAN', ESTE SÁBADO

En el marco de la celebración del Día Mundial del Pan (16 de octubre), el Ayuntamiento de Madrid, a través de 21 Distritos, ha organizado una jornada participativa que convertirá este enclave de la capital en un gran obrador al aire libre.

En colaboración de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC), la iniciativa abrirá las puertas de la Casa de la Panadería desde las 11 horas al público.

Con el título 'Al pan, pan', vecinos y visitantes podrán vivir en primera persona el arte de amasar. Maestros panaderos guiarán a los asistentes en la elaboración de su propia pieza de pan. Se trata de una experiencia gratuita y accesible, con turnos de 40 personas cada media hora e interpretación en lengua de signos.