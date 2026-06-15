Cuatro detenidos en Carabanchel por integrar una banda especializada en robos en obras de construcción

Intervención policial - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a cuatro varones que integraban una presunta banda especializada en robos con fuerza en obras de construcción tras una intervención realizada en el barrio de Fortuna del distrito de Carabanchel, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de junio durante un control preventivo de seguridad, cuando los agentes observaron una furgoneta que, al percatarse de la presencia policial, redujo considerablemente la velocidad, lo que levantó las sospechas de los actuantes.

Por este motivo, se indicó al conductor que se dirigiera al punto de control para su identificación. Durante las comprobaciones, los policías verificaron que el vehículo carecía de seguro obligatorio y de ITV en vigor. Asimismo, descubrieron a dos personas ocultas en la zona de carga de la furgoneta.

La actitud nerviosa de los ocupantes y las contradicciones en sus explicaciones motivaron una inspección más exhaustiva del vehículo. En su interior fueron localizados guantes, herramientas y diversa maquinaria de obra.

Los ocupantes manifestaron desconocer la procedencia del material e incluso afirmaron que la furgoneta les había sido prestada. Las gestiones realizadas permitieron determinar que la maquinaria y herramientas transportadas habían sido sustraídas y estaban valoradas entre 15.000 y 18.000 euros.

Además, los agentes localizaron documentación y elementos identificativos de una supuesta empresa constructora que resultó ser ficticia.

La investigación posterior permitió relacionar tanto el vehículo como parte del material recuperado con varios robos con fuerza cometidos en obras de construcción de la localidad de San Agustín del Guadalix.

Como resultado de la actuación, los cuatro ocupantes fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la propiedad, considerándose además que formaban parte de una banda especializada en la comisión de robos con fuerza en obras de construcción.