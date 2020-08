Se cumplen doce años del accidente de Spanair en Barajas, una de las tragedias aéreas más graves en España

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 20 de agosto de 2008 el vuelo JK5022 de Spanair, que cubría la ruta Madrid-Gran Canaria, se estrelló poco después de despegar en el aeropuerto de Madrid-Barajas protagonizando una de las tragedias aéreas más graves en España, en la que fallecieron 154 personas y otras 18 resultaron heridas.

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair conmemorará este jueves el 12º aniversario de la tragedia aérea en sendos actos en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, origen y destino del vuelo. En ambos se leerán poemas, se realizarán ofrendas y se rendirá homenaje a las víctimas del accidente.

Tras la quiebra de la aerolínea en 2012 y el cierre de la causa judicial hace ocho años, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 continúa luchando para que se elimine cualquier falla en el sistema de aviación civil y para que se reconozcan los derechos de los afectados por accidentes aéreos.

En Madrid, los actos de homenaje comenzarán a las 11.00 horas con una rueda de prensa en el monumento en la rosaleda del Parque Juan Carlos I, donde la AVJK5022 ofrecerá una rueda de prensa.

Música y poemas acompañarán al homenaje a las víctimas que continuará en la Terminal 2 de Barajas. Allí se depositarán rosas blancas en las placas de bronce con los nombres de los 154 fallecidos junto al olivo, colocadas tanto en los jardines como en el interior del aeropuerto.

Posteriormente, a las 12.30 horas se llevará a cabo un acto en el Olivo con las placas de bronce del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y se visitará el lugar de la tragedia. Está previsto que acuda el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez.

Los actos concluirán en el lugar del accidente, en el anexo de la pista 36L, donde se guardará un minuto de silencio a las 14.24 horas --hora a la que se estrelló el avión-- y se celebrará un responso oficiado por el capellán del aeropuerto.

En Las Palmas, los actos serán a las 10.30 en el monumento Luces en el Vacío, en el Mirador de La Caleta, y a las 12.30 en la Plaza de la Memoria 20.08.2008.

Hay que recordar que el Pleno del Congreso acordó en abril reabrir la comisión de investigación sobre el accidente aéreo, que ya estuvo trabajando hasta principios de 2019 pero tuvo que interrumpirse por las dos convocatorias de elecciones generales en abril y noviembre.

Las comparecencias hasta entonces dejaron claro que la movilización de los afectados y sus reclamaciones están detrás de las principales mejoras en asistencia a víctimas desde entonces y que Spanair no estuvo a la altura al no mostrar sensibilidad y proporcionar la lista de pasajeros con celeridad.

Según recoge el informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) sobre el accidente de Spanair, emitido el 29 de julio de 2011, la tripulación del vuelo "perdió el control del avión como consecuencia de la entrada en pérdida inmediatamente después del despegue por no haberlo configurado correctamente".

A ello se sumó un fallo técnico en el sistema de advertencia sonoro (TOWS) del avión que no alertó de la "configuración incorrecta de despegue", una avería que no podía detectarse al renovar el certificado de aeronavegabilidad del avión pues no era un requisito esencial para los aviones MD-82, como el de Spanair.

UNA DE LAS TRAGEDIAS AÉREAS MÁS GRAVES EN ESPAÑA

El accidente de Spanair es uno de los accidentes aéreos más graves ocurridos en España y marcó un antes y un después en seguridad aérea y en asistencia a víctimas. La peor tragedia aérea hasta entonces se registró 31 años antes, en 1977, cuando dos aviones comerciales chocaron en Los Rodeos (hoy llamado Tenerife Norte) donde fallecieron 583 personas.

Dos años después del accidente, el Parlamento Europeo aprobó en 2010 la obligación para las aerolíneas de facilitar la lista de pasajeros en un máximo de dos horas en caso de siniestro, a petición de España, y la obligatoriedad de un plan de asistencia. La reivindicación la llevó la asociación a Europa, tras las 30 horas de angustiosa espera por conocer la lista de pasajeros de Spanair. En España, se aprobó en agosto de 2013.

En España se aprobó además el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil (PESO) y el Protocolo de Coordinación para la asistencia a las víctimas de accidentes aéreos y sus familiares en mayo de 2014. También se creó una Red Europea de Autoridades de Investigación sobre la Seguridad de la Aviación Civil y se emitieron hasta 31 recomendaciones a raíz del informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIC), que incluía 33.

En los años transcurridos desde el accidente, Aena ha invertido en reforzar la seguridad en Barajas con mejoras como un nuevo sistema de frenado de emergencia en pistas, nuevo radar de superficie, un cuarto parque de bomberos, nuevo protocolo de comunicación con torre y servicios médicos y mejoras en pavimento y aplanamiento de terrenos y se han realizado 580 simulacros entre totales y parciales.