Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce, durante un pleno, en la Asamblea de Madrid, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha reivindicado este lunes el "modelo Madrid de atención social" al centrar los Presupuestos de 2027 en esta materia en la atención de personas vulnerables y mayores con el objetivo de promover el envejecimiento activo y que "vivir más años signifique vivirlos mejor".

Lo ha trasladado así la consejera en la comisión de Presupuestos y Hacienda, donde ha comparecido para dar cuenta de las principales líneas del proyecto de Presupuestos de su consejería de cara al año que viene, donde ha trasladado que se busca gestionar "con rigor y compromiso" trasformando el crecimiento económico de la región en "oportunidades, recursos y mejores servicios".

El presupuesto de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para 2027 contará una dotación de 3.522 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un 21,2% respecto este año, lo que supone "el mayor crecimiento social de la historia de la región". Sobre ello, Dávila ha subrayado el modelo por el que apuesta Madrid y que está "redefiniendo la forma de entender los servicios sociales en España", que responde a las necesidades de hoy mientras se construye "el Madrid del 2040".

Entre las principales partidas, ha puesto el foco en el Programa de Servicios Sociales, Integración y Sistema de Información, con el que buscan impulsar una política "centrada en proteger, atender y acompañar a los más vulnerables" con 188,9 millones, un 5,3% que en el ejercicio anterior.

Se reforzará el Sistema de Información de Servicios Sociales, con la Historia Social Única como elemento central, a la que destinarán 22,2 millones de euros de fondos propios en los próximos tres años, "un proyecto estratégico que está transformando la forma de prestar los servicios sociales, con una atención más ágil, coordinada y personalizada", que ha realizado 5,5 millones de atenciones a personas y cuenta con más de 40 aplicaciones finalizadas.

Con el objetivo además de promover un modelo de ciudad que está "al lado de las personas cuando más lo necesitan" se seguirá ampliando la red de cuidados para mayores hasta las 70.000 plazas especializadas de toda la consejería.

A ello, ha añadido el objetivo de la Comunidad de "proteger a las familias y garantizar el bienestar de la infancia" que es "una prioridad" para el Gobierno, además de contar con un programa dedicado a la lucha contra la violencia contra la mujer y la promoción de la igualdad de oportunidades, que asciende a 41,9 millones.

En materia migratoria, la consejera ha insistido en que no comparte la política de Gobierno de la nación que ha tildado de "inhumana" y que permite que "miles de personas pierda la vida en el mar", además de tratarles como si fueran "mercancías".

"Nosotros apostamos por una política de inmigración vinculada al empleo y desde luego con humanidad y no un Gobierno sin corazón que además nos lleva a que dentro de los datos de personas sin hogar haya un porcentaje, una de cada dos, insisto, personas sin hogar es un inmigrante", ha puntualizado, además de reprochar el "morro" de la izquierda hablando de políticas de mujer mientras impulsa unas pulseras antimaltrato que "no funcionan".

APOYO A MADRES JÓVENES Y ATENCIÓN TEMPRANA

Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada de Vox María Belén González ha puesto el foco en el apoyo específico a adolescentes embarazadas y mujeres que afrontar la maternidad en una situación especialmente vulnerable y consideran que necesitan una respuesta específica, también por las dificultades para volver a incorporarse al mercado laboral tras ser madre.

Con respecto a la atención temprana, y pese a valorar positivamente el incremento de plazas, ha señalado que todavía 900 niños están esperando para recibir una atención que "precisamente por ser temprana, resulta especialmente importante que llegue cuanto antes".

"DEMORAS" EN DISCAPACIDAD

Del lado del PSOE, Emilia Sánchez ha subrayado la "demora" que hay en el reconocimiento de la discapacidad, que supera los 300 días y que "no se mueve", al poner el foco en los nuevos centros base, de los que ha preguntado "cuándo abren, qué partidas financian su construcción" y con que "equipamiento y personal".

El diputado socialista Juan José Marcano ha hecho alusión a la atención de personas migrantes ya que ha reprochado que la Comunidad se limite a "boicotear". Además, se ha referido a un dato con el que les "explota la cabeza a los intolerantes" y es que hay más de 60.000 autónomos extranjeros.

"Inmigrantes generando trabajo y riqueza para todos. Yo creo que estos datos dejan una reflexión bastante clara. El proceso de regularización es una muy buena oportunidad para Madrid (...) Debe aprovechar todo este potencial y esto debe estar reflejado en los próximos presupuestos", ha indicado.

Por su parte, la parlamentaria de Más Madrid Diana Paredes ha afirmado que el Gobierno regional impulsa el "dumping fiscal" apostando por "ahorrar" en la gestión directa de los presupuestos del área social mientras "paga con intereses en externalizaciones, conciertos y beneficio privado, que una red pública bien dotada no necesita".

"Es el mismo círculo de siempre, se infrafinancia lo público para justificar que lo gestione el negocio privado y se vende como inversión, lo que no es más que un parche", ha expresado, si bien ha criticado que se "venda el mantra de ahorro fiscal" perdonando "miles de euros a las rentas más altas que son necesarios para financiar los servicios públicos" en la región.