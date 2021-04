Así te hemos contado en directo el debate de los candidatos en Telemadrid

Mientras, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha insistido en que si gana las elecciones no subirá los impuestos --"Yo no soy Sánchez", ha dicho-- mientras que desde Unidas Podemos, Iglesias ha propuesto aumentar la recaudación.

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reconocido este miércoles en el debate a seis que estaría dispuesto a pactar con Unidas Podemos si eso consigue "frenar, cerrar al paso al Gobierno de Colón" en la región madrileña.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha aprovechado su minuto de oro en el debate de Telemadrid para remarcar su intención de "evitar bandos" y ser el "presidente de todos", "de Vallecas y de Salamanca".

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha emplazado al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, a subir impuestos a las rentas altas en la región y el socialista ha insistido, de forma contundente, en que "en este momento no".

23:44 Se acaba el debate Se acaba el debate y los candidatos van abandonado los estudios de Telemadrid

Los seis candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid han centrado el debate social en la vivienda para los jóvenes, el aumento de las 'colas del hambre' por la pandemia, los menores extranjeros no acompañados y la libertad educativa.

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado a Ciudadanos de haber puesto "en riesgo" al Gobierno regional y de haber "traicionado" a sus votantes "al querer pactar con la izquierda" en Murcia con una moción de censura.

23:23 Mónica García y Ayuso se enzarzan por los datos de paro, Ayuso defendiendo que "la única comunidad que está creando empleo" es Madrid Mónic García responde: "Ni salud, ni economía, ustedes no han hecho nada"

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha propuesto una renta complementaria de cuidados por reducción de jornada de 543 euros por progenitor, el doble, hasta 1.086 euros, en caso de familias monomarentales o monoparentales.

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha atacado a su homóloga en Vox, Rocío Monasterio, por sus afirmaciones sobre los menores extranjeros no acompañados y ha asegurado que estas valoraciones "no tienen cabida en democracia".

PSOE, Más Madrid, Cs y Vox han coincidido en la necesidad de dignificar los centros de salud y aportar más recursos a la Atención Primaria, aunque con distintos modelos para conseguirlo, mientras que Unidas Podemos ha planteado dentistas y gafas gratis antes de cuestionar el plan de reducción de las listas de espera sanitarias enunciado por el PP.

El candidato de Unidas Podemos y exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, recordado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que era su área en el Ejecutivo central quien dictaba a la Unidad Militar de Emergencias (UME) qué residencias desinfectar y le ha espetado que a él no le paga su casa el empresario hotelero Kike Sarasola.

23:02 Ayuso responde a las críticas por su comentario sobre "las colas del hambre" Ayuso responde a las críticas por su comentario sobre "las colas del hambre" señalando que todo aquel que esté recibiendo algún tipo de subvención "merece no sólo todo el respeto, sino toda la atención"

22:59 Gabilondo insiste en que no es el momento de tocar los impuesto y dice: "Yo no soy Sánchez, soy Ángel Gabilondo y me presento yo" "Yo no soy Sánchez, soy Ángel Gabilondo y me presento yo", ha enfatizado el candidato del PSOE, para insistir, como lleva haciendo desde que empezó la campaña electoral, que si gana no subirá los impuestos.

La candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Mónica García, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se han lanzando en el debate electoral contra la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, por las cifras de fallecidos por coronavirus en la autonomía mientras que ella defiende que no inventó el virus.

El candidato de Ciudadanos a las elecciones madrileñas, Edmundo Bal, ha asegurado que el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero hizo bien en denunciar los efectos de los protocolos que barajó inicialmente la Consejería de Sanidad para no derivar a ancianos.

22:33 Monasterio saca el polémico cartel sobre los menores extranjeros no acompañados en el debate e Iglesias le acusa de defender "propaganda filonazi" Monasterio saca el polémico cartel sobre los menores extranjeros no acompañados en el debate e Iglesias le acusa de defender "propaganda filonazi". "No me interrumpa", le pide Iglesias y Monasterio responde: "Usted el otro día me interrumpió a pedradas".

22:28 Gabilondo dice que es una "vergüenza" las declaraciones de Ayuso sobre las 'colas del hambre' "No hay derecho lo que se ha dicho sobre las colas del hambre, no hay derecho. No me avergüenza que estén en la cola, me avergüenza que la señora haya dicho eso"

La presidenta de la Comundiad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la candidata de Más Madrid, Mónica García, de usar el hospital en el que trabaja, el 12 de Octubre, para "promocionarse" y le ha reprochado hacer "campaña" contra "un hospital público", en referencia al Enfermera Isabel Zendal.

Los seis candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en los comicios del próximo 4 de mayo han arrancado el debate de este miércoles con 30 segundos cada uno en los que han podido presentarse a los electores, y en los que las palabras clave han sido Covid, libertad, menas y futuro.

22:06 Ayuso a Mónica García: "El Zendal, como solo ha mandado a los suyos para boicotearlo, no se ha enterado cómo funciona" Ayuso a Mónica García: "El Zendal, como solo ha mandado a los suyos para boicotearlo, no se ha enterado cómo funciona. Dejen de meter miedo a la gente"

22:00 Gabilondo y Mónica García critican la estrategia de vacunación en la Comunidad de Madrid Mónica García tacha la vacunación de "caos" y Gabilondo pide que se vacune en los centros de salud

21:56 Iglesias pide a Ayuso "que no sonría" mientras debaten sobre las cifras de muertes en la Comunidad de Madrid y Ayuso le replica llamándole "mezquino" Iglesias ha pedido a Ayuso que "no sonría" mientras debatían sobre las cifras de muertes en la Comunidad de Madrid, "las más mortiferas en lo que refiere al coronavirus", y la candidata del PP le ha acusado de "mezquino"

21:50 Bal:"Los ciudadanos no están hablando de ideología, lo que quieren es que vacunemos 24 horas al día" Bal: "A mí me sigue llamando la atención que usted señor Gabilondo siga hablando de la ideología del virus. Los ciudadanos no están hablando de ideología, lo que quieren es que vacunemos 24 horas al día, quieren moderación".

21:48 Gabilondo: "Sus decisiones sobre la Sanidad y las residencias fueron terribles" Gabilondo: "Sus decisiones sobre la Sanidad y las residencias fueron terribles. Todo esto no sucedió por casualidad, no es gestión es su ideología"

21:47 Aysuo: "A lo mejor no se lo creen mis contrincantes, pero el virus no lo inventé yo" Aysuo: "A lo mejor no se lo creen mis contricantes, pero el virus no lo inventé yo. Lo que hice este Gobierno fue echarnos a la espalda la responsabilidad de tratar de luchar contra él. La mortalidad en Madrid ni siquiera en la primera ola fue la peor, fue la cuarta en comparación con otras comunidades"

21:45 Mónica García: "La Comunidad de Madrid ha liderado los peores datos en la pandemia" Mónica García: "La Comunidad de Madrid ha liderado los peores datos en la pandemia. Necesitábamos otra cosa en la Comunidad de Madrid"

21:43 Iglesias: "Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid la pandemia no era una desgracia sino una oportunidad" Iglesias: "Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid la pandemia no era una desgracia sino una oportunidad para hacer caer al Gobierno de España"

21:38 Bal: "La encuestas están diciendo que no vamos a tener una fotocopia del Gobierno de España la Comunidad de Madrid". "La encuestas están diciendo que no vamos a tener una fotocopia del Gobierno de España la Comunidad de Madrid".

21:37 Gabilondo: "El 4 de mayo no vamos a elegir con quien vamos a tomar algo sino quien está preparado para liderar la recuperación" "Este PP lleva gobernando 26 años en la Comunidad de Madrid, ha debilitado los servicios públicos con recortes y corrupción. El 4 de mayo no vamos a elegir con quien vamos a tomar algo sino quien está preparado para liderar la recuperación"

21:36 Ayuso: "He decido convocar estas elecciones para que sean los ciudadanos los que decidan libremente cómo quieren vivir" Ayuso: "He decido convocar estas elecciones para que sean los ciudadanos los que decidan libremente cómo quieren vivir"

21:35 Mónica García pide a Ayuso que retire sus "insultos a quien pasan hambre en la Comunidad d Madrid" Mónica García pide a Ayuso que retire sus "insultos a quien pasan hambre en la Comunidad d Madrid"

21:35 Monasterio en su primera intervención insiste en el mensaje sobre los menas "Todos los que están aquí se indignan cuando denunciamos que un mena cuesta 4.700 euros al mes"

21:33 El primero en tomar la palabra es Pablo Iglesias: "El día 4 es un día laboral, quiero recordar a los trabajadores que tiene derecho a 4 horas horas para votar"

21:31 Comienza el debate a seis Comienza el debate a seis con una declaración de intenciones de los moderadores sobre cómo se va a desarrollar

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha vuelto a recurrir al taxi para trasladarse a las instalaciones de Telemadrid para participar en el debate a seis de este miércoles.

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha llegado a pie a las instalaciones de Telemadrid para participar en el debate a seis de este miércoles.

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha llegado a pie a las instalaciones de Telemadrid para participar en el debate a seis que se celebrará la noche de este miércoles.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado los últimos metros hasta su llegada a las instalaciones de Telemadrid para participar en el debate a seis la noche de este viernes.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha llegado a las instalaciones de Telemadrid donde la noche de este miércoles se celebrará el debate a seis entre los principales candidatos a ocupar la Puerta del Sol a bordo de una Harley Davidson.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha sido el primero de los seis protagonistas del debate que se celebrará la noche de este miércoles en Telemadrid.

El debate electoral de Telemadrid entre los seis candidatos de los partidos y coaliciones con representación en la Asamblea de Madrid estará moderado por el director de Informativos de RTVM, Jon Ariztimuño, y la periodista y presentadora de '120 Minutos', María Rey, y comenzará a las 21.30 horas de este miércoles 21 de abril.

Los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid se enfrentarán este miércoles en el único debate electoral a seis de la campaña, que organizará Telemadrid, y en el que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, buscará mantener la ventaja con la que parte, según las encuestas, y la oposición plantear su alternativa y darle la vuelta a las mismas.

El 'número 3 de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid, César Zafra, confía en que su candidato, Edmundo Bal, dejará claro esta noche en el debate a seis de Telemadrid que su partido lleva "propuestas" frente al "populismo, la ideología y los esloganes" de los demás.

La directora de campaña y 'numero dos' de la lista de Unidas Podemos en las elecciones del 4 de mayo, Isa Serra, ha afirmado hoy que el debate de los 6 candidatos en Telemadrid será "central" para trasladar sus "realistas" propuestas a la ciudadanía madrileña.

Más Madrid encara el debate de esta noche en Telemadrid como una "oportunidad" para que la ciudadanía conozca a "la médica Mónica García", con su "naturalidad y honestidad", lejos de los "políticos profesionales" y aún más de "la política del fango y del ruido".