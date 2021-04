PSOE, MM y Cs piden dignificar centros de salud, UP dentista gratis y dudan del plan de listas de espera del PP

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

PSOE, Más Madrid, Cs y Vox han coincidido en la necesidad de dignificar los centros de salud y aportar más recursos a la Atención Primaria, aunque con distintos modelos para conseguirlo, mientras que Unidas Podemos ha planteado dentistas y gafas gratis antes de cuestionar el plan de reducción de las listas de espera sanitarias enunciado por el PP.

Lo han hecho en el segundo bloque, el dedicado al 'Reto sanitario', en el debate a seis organizado por Telemadrid de cara a las elecciones autonómicas del 4 de mayo. La primera palabra la ha tenido la candidata de Más Madrid, Mónica García, también anestesista en el Hospital 12 de Octubre, que ha planteado un nuevo modelo para las residencias de mayores, lejos del "low cost al peor postor", y un plan público de atención a la salud mental denominado 'Vete al médico', como el insulto que espetó un diputado del PP al líder de Más País, Íñigo Errejón.

García, que ha remarcado que siempre ha sido "muy crítica" con el Isabel Zendal, ha asegurado que lo aprovecharía "pero como hospital" y sin tener que seguir "mermando" la plantilla sanitaria instando a "hacer atractivo para los profesionales el trabajar en la Comunidad". "Proponemos invertir más en los profesionales de la sanidad pública, que parece (a Ayuso) que se avergüenza, cuando usted va a los hospitales pero a hacerse una foto con un maniquí o a presentar una maqueta", ha manifestado la candidata de Más Madrid.

EL PP DICE HABER LIDERADO UNA "LUCHA POR LA VIDA"

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Mónica García, ha replicado que en ningún caso se dejó morir a los mayores en las residencias porque en su partido han liderado una "lucha por la vida". A los partidos de izquierda les ha reclamado "que dejen de utilizar la sanidad pública como si fuera suya" y "que dejen de meter miedo" a la ciudadanía.

Ayuso, que ha acusado a Mónica García de "utilizar el 12 de Octubre para hacer sus carteles", ha defendido que todos forman parte de la sanidad pública. "En Madrid no hemos dejado morir a nadie", ha lanzado a la candidata Mónica García, después de asegurar que "tres de los mejores hospitales del mundo están en Madrid" y de agradecer la labor de los profesionales sanitarios.

El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha puesto sobre la mesa un plan de inversión en la sanidad de más de mil millones de euros, "para lo que se necesita que la Comunidad cumpla la Constitución en materia fiscal"

Su homóloga en Vox, Rocío Monasterio, ha defendido más recursos para la Atención Primaria, recursos que se obtendrían "reduciendo gobierno, reduciendo el número de diputados y los chiringuitos". También ha cifrado la necesidad de vacunar a 200.000 personas al día, después de acusar a los partidos de izquierda de votar sistemáticamente 'no' a sus propuestas sanitarias, como catalogar la Covid como enfermedad profesional.

EL PLAN DE VACUNACIÓN

El candidato de Cs, Edmundo Bal, ha reiterado un plan de vacunación 24/7, consolidar 11.000 plazas de sanitarios, la modernización de la Atención Primaria y blindar las ofertas de empleo para "no esperar once años a una oposición".

Cs plantea destinar el 2 por ciento del PIB a ciencia e innovación, modernizar la Atención Primaria, garantizar que los interinos no vean que sus plazas sean sacadas en ofertas de empleo público con el fin de darles estabilidad.

El socialista Ángel Gabilondo ha hecho un alegato en favor de los centros de salud como modelo sanitario de proximidad, cuando 70 de estos equipamientos han estado "inactivos". El candidato del PSOE ha llamado a "dignificar los centros de salud" con la construcción de una treintena de centros nuevos y que las citas médicas se den en 48/72 horas.

Gabilondo ha llamado a "vacunar todos los días de la semana" y no como ha ocurrido en Semana Santa, "cuando algunos días no se vacunó a mayores de 80 años y dependientes". "No me da miedo la palabra pacto (en referencia a Bal y su propuesta de vacunación) pero hay que empezar por un plan estratégico", ha indicado.