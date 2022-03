Decenas de personas reclaman la reapertura de SUAP coincidiendo con el segundo aniversario de su cierre

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han congregado la tarde de este jueves frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para reclamar la reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) coincidiendo con el segundo aniversario de su cierre.

Frente a las instalaciones de la Consejería de la calle Aduana, los convocantes han recordado que el cierre de los 37 SUAP que había en la región ha dejado sin servicio de proximidad para la atención de emergencias a miles de personas.

En concreto, desde IU, convocante del acto, se ha censurado a un Gobierno regional que ha convertido la Puerta del Sol "en la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones" y ha llamado a "la mayoría social" a seguir movilizándose "porque sus recetas neoliberales son incompatibles con la vida".

"Estamos aquí por un Gobierno que no cuida a sus sanitarios es un Gobierno enfermo; estamos aquí porque un Gobierno que no cuida a sus mayores y dependientes, es un Gobierno enfermo; estamos aquí porque un Gobierno que no cuida a la mayoría social y que ataca a sus servicios públicos, es un Gobierno enfermo", ha subrayado el coordinador de IU Madrid, Álvaro Aguilera.

En este sentido, desde la formación se ha recordado que el cierre de estos servicios que se ha mantenido en el tiempo de forma "inexplicable" ha dejado a más de 750.000 personas sin un servicio de urgencias de proximidad, un servicio que cubría tratamientos durante las noches, fines de semana y festivos.

"Contra un Gobierno enfermo de corrupción, de crimen, que ataca a los servicios públicos, solo hay una vacuna posible, que es la defensa, siempre y contundente, de los servicios públicos", ha subrayado Aguilera.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha avanzado que el Gobierno regional anunciará en breve qué hace con estos servicios, aunque todavía no ha dado fecha. De momento, ha explicado, desde la Consejería se está analizando los perfiles de pacientes que acudían a este tipo de servicios de emergencias y otras cuestiones para determinar la continuidad o no de los mismos.

DOS AÑOS DE CIERRE

En la región había 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria que fueron cerrados hace dos años debido a la pandemia del Covid-19 y el personal del Summa que lo atendía trasladado a otros servicios.

En este sentido, los convocantes han reclamado la reapertura inmediata de los mismos "recuperando su ya de por si precaria plantilla (aumentando donde sea necesario y equiparando sus condiciones laborales al resto de la Sanidad Pública Madrileña)".

Igualmente, han exigido reorganizar el servicio para que dependa orgánicamente de Atención Primaria (no del Summa) y una Ley de Atención Primaria que asegure su funcionamiento durante las 24 horas al día, los siete días a la semana.