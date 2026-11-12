Declarado el aviso rojo por riesgo de desbordamiento del Manzanares a su paso por Rivas

Archivo - El río Manzanares entre el Puente Oblicuo y el Puente Andorra, a 29 de junio de 2024, en Madrid (España). El Manzanares es un río que discurre por la Comunidad de Madrid. Nace en la sierra de Guadarrama, pasa por la ciudad de Madrid y desemboca - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este jueves el aviso de nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Manzanares a su paso por la localidad de Rivas-Vaciamadrid debido a la crecida del caudal por las recientes precipitaciones registradas en la región.

Según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT, el caudal del Manzanares a su paso por La Chopera y frente a la Escuela Nacional de Protección Civil, al sureste de Rivas, se sitúa actualmente en unos 4,30 metros, ampliamente por encima del umbral del nivel rojo, situado en los 2,66 metros.

Por otro lado, el río Jarama a su paso por Puente Titulcia lleva un caudal de 2,15 metros de valor medio, situando este punto en aviso de nivel amarillo cerca ya del nivel naranja, establecido a partir de los 2,30 metros de caudal. El resto de puntos de medición de los ríos madrileños se encuentran en situación de normalidad.

En este contexto, los embalses de la Comunidad de Madrid gestionados por Canal de Isabel II se encuentran al 59% de su capacidad y almacenan 563,812 hectómetros cúbicos (hm3). El de Pedrezuela se encuentra al 80% de su capacidad, seguido de Valmayor (70%) y de El Atazar (64%), que ya almacena 271,926 hm3.

Los embalses arrancaron el mes de noviembre prácticamente en estos mismos valores después de que octubre, el primer mes del nuevo año hidrológico, registrara precipitaciones inferiores a las habituales y menores aportaciones de los ríos a los embalses. Los pluviómetros de las presas recogieron un 37,7% menos de agua que el valor medio para este periodo.