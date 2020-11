Delegación del Gobierno despliega 5.000 policías y guardias civiles para controlar el cierre de Madrid este puente

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha desplegado a un total de 5.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para vigilar el cumplimiento del estado de alarma y del cierre perimetral de la región madrileña este puente de La Almudena, ha informado este sábado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

A estos agentes se suman los correspondientes a la distintas Policías Locales en los municipios de la Comunidad. Los efectivos realizarán controles en carreteras, estaciones de autobuses y ferroviarias, en el aeropuerto de Barajas y en otros puntos por todo Madrid y su región.

El delegado ha apuntado que estos controles no son solo disuasorios, sino que también se está multando a los ciudadanos que no respetan las diferentes normativas. Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también realizan intervenciones para desmantelar fiestas ilegales, como hicieron anoche en los distritos de Carabanchel, Usera y Chamartín, donde impusieron más de 100 propuestas de sanción.

"Se está controlando y haciendo propuestas de sanción a estos irresponsables, que están incumpliendo las normas y poniendo en riesgo la salud de los madrileños", ha indicado esta mañana José Manuel Franco en una rueda de prensa para explicar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para la Comunidad de Madrid en 2021.

Preguntado por los periodistas, el representante del Gobierno de España en Madrid ha afirmado que él es más partidario de confinamientos perimetrales durante al menos una semana y no solo los días festivos de ambos puentes, como ha hecho el Gobierno regional, para "generar menos confusión entre los madrileños".

"Creo que las fuerzas políticas e instituciones tenemos que hablar de certezas, que los madrileños sepan en cada momento lo que pueden hacer o no, a qué lugares pueden desplazarse y a cuáles no, y si las comunidades limítrofes tenían el confinamiento durante toda la semana me parecía más lógico. Pero la autoridad delegada competente es la presidenta de la Comunidad. Yo como delegado estamos colaborando lealmente con todo lo que dice la Comunidad, pero otra cosa es que podamos tener opiniones particulares", ha apostillado.