Delegación no tramita el acto del Ayuntamiento por Ceuta en Madrid porque no es titular de derecho de reunión

Varios inmigrantes hacen cola, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). La Policía ha practicado tres expulsiones de personas con vínculos con el radicalismo de carácter yihadista detectadas en Ceuta tras la entrada masiva a la ciudad española del pa- Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La Delegación del Gobierno en Madrid ha comunicado este martes al Ayuntamiento de la capital que no puede tramitar como una concentración la comunicación remitida para celebrar un acto en apoyo a Ceuta como el previsto para este miércoles frente a la sede del Consistorio en la plaza de Cibeles pues la Administración no es titular del derecho de reunión.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, responde a la comunicación realizada este pasado lunes por el Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid y señala que las concentraciones y manifestaciones forman parte del derecho de reunión recogido en el Artículo 21 de la Constitución.

Sin embargo, el texto recuerda que, citando la doctrina del Tribunal Constitucional, este derecho corresponde generalmente a las personas físicas y, de forma derivada, a determinadas personas jurídicas pero "solo muy limitadamente" a las administraciones públicas, como es el acaso del Ayuntamiento de la capital.

Así, ni los alcaldes ni los propios consistorios pueden ser titulares del derecho de reunión. Según explica el texto, el Ayuntamiento constituye la organización estable del municipio, no una asociación transitoria de personas destinada al intercambio de ideas, la defensa de intereses o la formulación de reivindicaciones.

EL AYUNTAMIENTO PODRÁ ORGANIZAR UN "ACTO INSTITUCIONAL"

Es por esto, que la Delegación del Gobierno en Madrid ha concluido que la comunicación recibida para la concentración del miércoles "no puede tramitarse" conforme al procedimiento de la Ley Orgánica 9/1983, que regula el derecho de reunión. Pese a todo, el Ayuntamiento, "dentro de sus competencias y bajo su responsabilidad", puede organizar "los actos institucionales que considere oportunos", como este en apoyo a Ceuta.

De hecho, el delegado ha informado de que ha trasladado este escrito a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado para que puedan adoptar, en caso de que fuera necesario, las medidas necesarias para garantizar la seguridad de tal acto institucional.

MADRID ACUSA A SÁNCHEZ DE "BOICOTEAR" LAS MUESTRAS DE APOYO A CEUTA

Tras recibir este escrito, desde el Consistorio han denunciado "este intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta" y han anunciado que se están estudiando "las posibles respuestas".

Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno apuntan a que este extremo defendido por el Ayuntamiento "no se corresponde con el contenido del escrito remitido" en el que se aclara al Consistorio madrileño y otros "una cuestión jurídica" más allá del contenido o la finalidad del acto en sí.

"Los Ayuntamientos y sus alcaldes, cuando actúan en representación de la Administración municipal, no son titulares del derecho fundamental de reunión, como ha sentenciado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional", apuntan las citadas fuentes, que insisten en que se trata del "mismo criterio jurídico" que se aplica a todas las administraciones municipales.

En concreto, se trata de unas de las concentraciones en defensa de Ceuta que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en los consistorios de todo el país tras la entrada masiva de más de 70.000 migrantes a finales de julio y coincidiendo con la conmemoración del Día de Ceuta.

En el caso de Madrid, estaba convocada a las 20.00 horas en la plaza de Cibeles y a ella tenían previsto acudir el alcalde de la capita, José Luis Martínez-Almeida, los líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, así como el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, junto a otros miembros de la dirección del partido regional.