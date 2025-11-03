La Delegación del Gobierno publicará este mes las conclusiones de la mesa de trabajo sobre violencia de género

El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el Meeting Place, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España).
El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el Meeting Place, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 3 noviembre 2025 10:08

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado este lunes que a lo largo del presente mes de noviembre se publicarán las conclusiones y recomendaciones surgidas de la mesa de trabajo para abordar la evolución de la violencia de género en la región, donde hasta la fecha dos mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja o expareja.

Martín ha aprovechado su intervención en los Desayunos Madrid, organizado por Europa Press, para abundar en que este asunto "atañe a todas las administraciones y también al conjunto de la sociedad", y que por eso la Delegación impulsó la citada mesa de trabajo.

El delegado ha subrayado la participación de profesionales asistenciales, representantes del poder judicial o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de todos aquellos partidos políticos, a excepción del Partido Popular, que a pesar de estar invitado y de las "enormes responsabilidades de gestión que ostenta en la región".

"Pondremos a su disposición los resultados de este trabajo y volveremos a tender la mano para trabajar conjuntamente para hacer frente a la realidad que se esconde tras el incremento de las denuncias por agresiones machistas en Madrid", ha señalado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Lo más leído