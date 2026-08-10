Delegación pide a la Comunidad restringir el acceso a Guadarrama y a la Cuenca Alta del Manzanares durante el eclipse

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MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha solicitado formalmente a la Comunidad de Madrid restringir el acceso peatonal fuera de los puntos de observación autorizados, tanto en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama como en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, así como prohibir la circulación de vehículos a motor en los montes de utilidad pública de la región durante el eclipse de este miércoles.

Fuentes del departamento liderado por Francisco Martín han señalado a Europa Press que estas restricciones deberían aplicarse, al menos, entre las 16 y las 22 horas de este miércoles, salvo servicios de seguridad y emergencias, entre otras excepciones.

La petición, según apuntan las mismas fuentes, ha sido elevada al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, para que el Ejecutivo autonómico adopte "con urgencia" las decisiones que correspondan "dentro de sus competencias" ante el "riesgo muy alto" de incendios forestales y la previsión de una elevada afluencia de personas a puntos de observación, así como concentraciones en lugares no habilitados.

"La prioridad es garantizar la seguridad de la ciudadanía, proteger nuestros espacios naturales, reducir al máximo el riesgo de incendio y facilitar el trabajo de los servicios de seguridad y emergencias", concluyen desde Delegación.

MÁS DE 1.700 EFECTIVOS VELARÁN POR LA SEGURIDAD DEL ECLIPSE

Estas medidas han sido abordadas este lunes en la Junta de Seguridad celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno, en la que se ha coordinado el dispositivo de seguridad, movilidad y emergencias previsto para la jornada del eclipse.

En concreto, más de 1.700 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional velarán este miércoles por la seguridad del histórico eclipse total de Sol en la región, que se sumarán a los cuerpos de policía local de los municipios así como a los voluntarios de Protección Civil de las localidades y de emergencias.