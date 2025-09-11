El delegado afronta la final de la Liga de Campeones como "un nuevo reto y orgullo para Madrid y para España"

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, afronta la final de la Liga de Campeones 2026-2027, que se celebrará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, como "un nuevo reto y orgullo para Madrid y para España".

Así lo ha señalado Martín en sus redes sociales tras el anuncio de que el Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde juega sus partidos el Atlético de Madrid, ha sido designado este jueves como sede de la final de la Liga de Campeones 2026-2027.

"El Riyadh Air @Metropolitano será el escenario de la final de la @LigadeCampeones de 2027. Un nuevo reto y orgullo para Madrid y para España. Ojalá sean dos equipos españoles, y a ser posible madrileños, los que se disputen el título. ¡A por ello!", ha subrayado.