Delegado critica el "desprecio" de Ayuso al plan contra la violencia sexual ante el aumento de este tipo de delitos

El delegado del Gobienro, Francisco Martín - EUROPA PRESS

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado la "irresponsabilidad" y "desprecio" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, al Plan de Acción contra la Violencia Sexual 2026-2027 puesto en marcha por su departamento el pasado mes de julio ante la escalada de los delitos sexuales en la región.

En concreto, en el primer semestre del año se han registrado 1.724 delitos en la región contra la libertad sexual, lo que supone un aumento del 9,3% con respecto al mismo periodo del año previo, de los cuales 351 corresponden a violaciones, según consta en el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.

En declaraciones a los medios en la sede de la Delegación para presentar este balance, Martín ha remarcado la necesidad de trabajar contra la violencia sexual, que afecta principalmente a mujeres, y ha recordado el plan en ese sentido impulsado antes del verano por la Delegación para "recriminar con toda la firmeza del mundo" que la presidenta regional "ni siquiera se haya dignado a contestar" a la propuesta de participación enviada.

"Creo que no hay discrepancia política que justifique el abandono a una realidad y a una necesidad de respuesta por parte de las administraciones como la que la violencia sexual, la violencia contra las mujeres, sin duda exige", ha remarcado.

En la misma línea, ha lamentado que la Federación de Municipios de Madrid (FMM), "de la mano de Ayuso y de su presidenta", la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), haya "boicoteado" la presentación de esta plan a los ayuntamientos madrileños al negar que se realizara en la sede de la federación.

Pese a ello, ha apuntado que la presentación se realizará "en los próximos días" pese al "boicot" de la FMM "auspiciado sin duda" por Isabel Díaz Ayuso. "Creo que es francamente irresponsable y una vez más conmino al PP de Madrid a cambiar de actitud y a trabajar en favor de terminar con la violencia sexual y la violencia machista. Nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien y ahí nos van a encontrar, siempre, a pesar de todo, con la mejor disposición", ha zanjado.