El delegado defiende el dispositivo desplegado durante protestas y recalca que "hubo incidentes muy puntuales"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, realiza una declaración institucional, en la Delegación del Gobierno, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido este lunes el dispositivo policial desplegado este domingo durante las protestas propalestinas en la última etapa de La Vuelta a España y ha recalcado que "hubo incidentes muy puntuales que fueron rápidamente resueltos con eficacia por la Policía Nacional".

Así lo ha señalado durante una intervención en 'TVE', recogida por Europa Press, donde ha querido felicitar el "extraordinario trabajo" desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para velar por la seguridad tanto de los asistentes como también de los propios manifestantes.

Sobre las protestas, Martín ha recordado que "el derecho a la manifestación es un derecho fundamental recogido por nuestra Constitución y por lo tanto debemos velar por él también".

"Y eso es lo que se produjo en el día de ayer y también el sábado en la Comunidad de Madrid. Días en los que un despliegue muy importante, un despliegue extraordinario por parte de las fuerzas y grupos de seguridad y los servicios de emergencia", ha señalado.

Así, ha subrayado que "hubo incidentes muy puntuales que fueron rápidamente resueltos con eficacia por la Policía Nacional", por lo que ha felicitado "el extraordinario trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estos días".

"Gracias a esa eficacia, hemos podido constatar que, a pesar de que algunos se empeñen en tratar de disfrazarlo todo de violencia, no ha sido así y hemos podido constatar en las calles de Madrid ayer una expresión pacífica, una expresión verdaderamente potente en la que se reclamaba paz, en la que se reclamaba solidaridad, en la que se reclamaba que se finalizara de una vez por todas el sufrimiento y la barbarie al pueblo palestino", ha apostillado.

A preguntas acerca de que el PP les acusa de alentar la violencia, ha replicado que "hace apenas unos días estaba en la Asamblea de Madrid" y pudo escuchar "a la señora Díaz Ayuso defender, incluso aplaudir con ardor un injustificable razonamiento, un miserable razonamiento que defendía los ataques por parte del ejército israelí".

Tras ello, ha criticado la foto que se realizó este domingo la presidenta regional con el equipo israelí, al creer que alienta "otro tipo de actitudes" mientras se producían las protestas propalestinas.

"Creo que esa foto de ayer, cuando la señora Díaz Ayuso se acercó a hacerse fotos con el equipo israelí, pues desde luego si eso no es alentar otro tipo de actitudes, creo que nos lo tenemos que mirar", ha afeado.

"Desde luego el Gobierno de España lo que ha hecho siempre es trabajar en favor de compatibilizar ese evento, el desarrollo de ese evento con por supuesto velar por la seguridad de unas manifestaciones, de unas protestas legítimas y que además se han desarrollado de una manera pacífica", ha apuntado.

Seguidamente, ha recalcado que ayer los manifestantes enviaron "un mensaje muy importante al mundo". "Creo que hay algunos que prefieren que la sociedad esté aletargada, que la sociedad esté en silencio, distraída con otras cosas, pero ayer el pueblo de Madrid reaccionó, como lo han hecho otros pueblos de España a lo largo de las últimas semanas y envió un mensaje claro, nítido, contundente, pidiendo esa solidaridad, reclamando esa reacción internacional para terminar con el genocidio en Palestina. Creo que es un mensaje que ojalá contribuya a que termine", ha concluido.