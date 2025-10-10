El delegado destaca la cifra récord de guardias civiles y carga contra quienes niegan el refuerzo de la plantilla

Archivo - Imagen de archivo de un acto de la Patrona de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Batalla del Salado, en Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado este viernes durante el acto de la Patrona de la Guardia Civil que la región cuenta con casi 7.000 agentes, "la cifra más alta registrada hasta la fecha" y fruto de lo que considera como un "refuerzo" sostenido de la plantilla de la Benemérita desde el año 2018.

"Solo los terraplanistas pueden plantear la negativa de los datos oficiales", ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa desde el acuartelamiento de Batalla del Salado, donde ha defendido que el incremento de efectivos de la Guardia Civil y ha asegurado que 2025 "volverá a cerrar con una nueva cifra histórica" de agentes.

Previamente, durante su intervención en el acto oficial que él mismo ha presidido junto al mando de la primera zona de la Guardia Civil en Madrid, el general Fernando Mora, y el director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, el delegado había incidido en esta misma idea.

Martín ha abundado en que este crecimiento de personal "no se había visto desde hacía décadas" y que, por tanto, esto viene a demostrar "el compromiso total del Gobierno de España con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y particularmente con la Guardia Civil".

En el acto con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, el delegado del Gobierno ha recordado además que el Ministerio del Interior ha convocado este año 6.032 nuevas plazas para la Policía Nacional y la Guardia Civil, alcanzando una cifra total de 156.463 agentes en activo en toda España, la más alta de la historia.

Asimismo, ha subrayado que el aumento de personal "se acompaña de mejoras en infraestructuras, digitalización, formación y condiciones laborales", citando como ejemplo la próxima apertura de los nuevos cuarteles de Arganda del Rey y Colmenar Viejo, proyectos que "consolidarán el despliegue territorial del cuerpo" en la región.

El delegado también ha hecho especial hincapié en la tasa de criminalidad en la región, que actualmente es "la más baja de la última década". Martín ha atribuido esto al trabajo de los agentes y al esfuerzo del Gobierno central en reforzar los medios. "Madrid es hoy una de las regiones más seguras de Europa", ha asegurado.