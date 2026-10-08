El delegado dice que en Sol "impera la justicia" y que el TSJM "cerró la puerta" a las "prisas" de Ayuso y Almeida

Tiendas de camapaña durante la acampada por la Vivienda en la Puerta del Sol, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido este jueves que ante la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol "lo que impera es la justicia" y ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "cerró la puerta" a quienes tienen "tanta prisa" por que la gente "no se exprese" ni "proteste", en referencia a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

En declaraciones a los periodistas previas a un desayuno informativo protagonizado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, después de que el tribunal rechazara este miércoles las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad para desalojar la acampada.

"Yo creo que en esta situación lo que impera es la justicia. Y ayer el TSJM se expresó con claridad y cerró la puerta a quienes tienen tanta prisa porque la gente no hable, porque la gente no se exprese, porque la gente no proteste", ha manifestado.

Ante la acampada, Martín ha insistido en que su cometido al frente de la Delegación es garantizar el "cumplimiento de la ley". "Nuestro trabajo, mi trabajo, es velar por el cumplimiento de la ley, por el respeto al ejercicio del derecho fundamental de reunión y, por supuesto, por velar por la seguridad ciudadana; y eso es lo que vamos a seguir haciendo", ha recalcado.

La Comunidad había solicitado al TSJM medidas cautelares para desalojar la acampada por la vivienda, alegando una presunta "inactividad" del delegado del Gobierno. El tribunal rechazó esas medidas y negó dicha inactividad administrativa.

Martín ya se pronunció este miércoles sobre la decisión judicial y reprochó a Ayuso y Almeida que la "verdadera inactividad" era la de ambos dirigentes a la hora de impulsar políticas de vivienda.

La acampada surgió tras las movilizaciones por el desahucio de Maricarmen, de 87 años, quien falleció este miércoles después de permanecer ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre, cuando fue desalojada de su vivienda.