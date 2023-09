Delegado del Gobierno asegura que "no ha fallado nada" en el sistema VioGén porque la última víctima mortal no denunció

Miguela es la cuarta mujer asesinada por violencia de género en lo que va de año en la región



El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado este martes que "no ha fallado nada" en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género (VioGén) con el último crimen machista ocurrido en Villaverde porque la víctima, Miguela, no había denunciado a su presunto asesino.

"No había medidas de protección sobre esta víctima porque no había una denuncia activa en el sistema. Por lo tanto, no ha fallado nada, más allá de ese recordatorio imprescindible a todas las mujeres que se encuentren en situaciones de violencia de género de que denuncien y confíen en las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que podamos ayudarles y tratar de poner su vida a salvo", ha indicado tras el minuto de silencio por Miguela al que ha acudido esta mañana en Cibeles.

El delegado ha aseverado que al detenido, Fermín, un hombre de 30 años y nacionalidad dominicana, no le constan denuncias de anteriores parejas ni tampoco de esta mujer. Fuentes policiales confirmaron ayer a Europa Press que en abril varios vecinos llamaron a la Policía por la discusión entre el detenido y la fallecida en una calle del distrito, pero cuando llegaron los agentes Miguela no quiso presentar denuncia.

No obstante, Martín ha indicado que las denuncias por violencia de género han subido en los últimos años, algo positivo "porque las mujeres están reconociendo y agradeciendo y compartiendo su situación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por lo tanto, pasando a colaborar para que podamos ayudarlas".

"En todo caso, sí que es verdad que tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos pedagógicos, todos los esfuerzos políticos, todos los esfuerzos en todos los ámbitos para tratar de erradicar la cultura de la violencia machista que está tan impregnada en nuestra sociedad. Por eso les decía que situaciones como las que hemos pasado esta mañana hay que erradicarlas y no hay que ser en absoluto benevolentes con ellas, sino que tenemos que ser firmes en la denuncia de cualquier tipo de violencia machista. Hay que insistir una vez más en que las mujeres denuncien y el que todas las fuerzas políticas trabajemos de la mano unívocamente", ha explicado.

CONTRA LA PANCARTA SEPARADA DE LA "ULTRADERECHA"

Por otro lado, el delegado madrileño ha agradecido al Ayuntamiento la convocatoria de este minuto de silencio en homenaje a esta víctima y enviarle a sus hijos, familiares y allegados "todo el cariño y el reconocimiento, la solidaridad del Gobierno de España y de toda la ciudadanía española en estos momentos tan complicados".

Miguela es la cuarta mujer asesinada por violencia de género en lo que va de año en la Comunidad de Madrid, y la número 49 en toda España. Esto representa que se iguala ya en septiembre el número de mujeres asesinadas por violencia de género con todas las del año pasado. "Es una cifra dramática, dramática, que nos debe llevar a seguir trabajando juntos y a no permitiros ninguna excusa para esta lucha contra la violencia de género", ha indicado.

Francisco Martín también ha tachado de "lamentable" que una vez más Vox se haya desligado de la pancarta común, con el lema '¡Basta ya!, no a la violencia de género', sacando una pancarta propia la concejala Carla Toscano a unos metros del resto que rezaba 'Con todas las víctima de violencia'.

"La unidad debe ser la pieza fundamental y sin ella, desde luego, caminamos peor, caminamos de una manera mucho más ineficaz. Y creo que debemos ser contundentes en la reclamación de esa unidad. Desafortunadamente, lo que hemos vivido hoy no es una novedad. Lo que hubiera sido una novedad es que todos hubiéramos podido estar juntos. Y lo que será una novedad es el día en el que, mientras la ultraderecha mantenga esa actitud, pues nadie les tiende la mano, nadie les agradezca nada y nadie alcance ningún acuerdo con ellos. Eso sí que sería una novedad positiva y constructiva que espero que se pueda dar pronto", ha esgrimido.