Denuncian una agresión homófoba en la céntrica calle Tetuán de Madrid

Publicado 18/02/2020 18:01:10 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años fue objeto de una agresión homófoba este fin de semana en la céntrica calle Tetuán de Madrid por parte de un grupo de jóvenes, según ha denunciado a la Unidad de Diversidad de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron sobre las 4.20 horas de este domingo. Óscar salió de la discoteca de ambiente Boite cuando camino de su casa, en la altura del número 12 de la calle Tetuán, fue abordado, sin mediar palabra, por un grupo de entre tres y cuatro personas, también jóvenes, que se abalanzaron sobre él.

Según ha relatado la víctima a Europa Press, los agresores le dieron patadas en las piernas con la intención de tirarle al suelo. El joven empezó a gritar pero no había nadie en ese momento en la calle. "Intentaban que cayera para darme una paliza. No intentaban robarme, no me metieron las manos en los bolsillos, sino golpearme brutalmente", ha indicado.

El agredido pudo zafarse y salir corriendo sin que los delincuentes conseguirán su objetivo. Como consecuencia de la agresión, tiene las piernas con moratones y una lesión en el muslo, como certifica el parte médico.

También ha acudido a la Unidad de Diversidad de la Policía Municipal a interponer una denuncia, ya que considera, al igual que asociaciones LGTBI con las que ha contactado, de que se trató de una agresión por su condición sexual. Ahora, Óscar espera que los agentes identifiquen y detengan a los agresores gracias a las imágenes de las cámaras de un hotel cercano a los hechos.