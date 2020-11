Desalojada la sala Republick con 93 personas dentro que no incumplían las medidas sanitarias

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha desalojado la conocida sala Republick, ya que incumplía las medidas sanitarias antiCovid, puesto que en el local había 93 personas juntas y sin mascarillas, ha informado a Europa Press una portavoz del Cuerpo Local.

La intervención policial tuvo lugar el sábado pasado sábado a las 21.45 horas en este local de copas, situado en la calle Puebla, en el madrileño barrio de Malasaña. Los agentes comprobaron que había dentro casi un centenar de personas apelotonadas en una planta. El aforo del local es de 153 en dos plantas, ahora reducido al 50 por ciento por las restricciones.

Por todo ello, fueron desalojados. Además, la sala no había modificado el titular de licencia y por eso no recibían las reclamaciones de los usuarios. Por todo ello, los policías abrieron expediente en base a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) y propusieron para sanción a los gerentes por no respetar las medidas para evitar la propagación del coronavirus.