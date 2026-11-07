Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Villanueva de la Cañada y Brunete

Agente de Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes en los municipios de Villanueva de la Cañada y Brunete, una operación que se ha saldado con la detención de seis personas, a quienes se atribuyen delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación, según recoge la Benemérita en un comunicado, llevó a los agentes a registrar una vivienda donde residían los supuestos cabecillas de la organización y un local.

Como resultado de las actuaciones, los agentes intervinieron 7,843 kilogramos de hachís y 1,771 kilogramos de marihuana, además de 721.000 euros en efectivo. También fueron incautadas dos escopetas del calibre 12 y cinco vehículos que, presuntamente, estarían vinculados a la actividad delictiva.

En total, la operación ha permitido detener a seis personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Los arrestados han sido puestos a disposición judicial.