Desarticulada una red criminal dedicada a la trata de mujeres en el Polígono Marconi

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MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que desarrollaba su actividad en el entorno del polígono Marconi, en el distrito madrileño de Villaverde, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

La red captaba a mujeres de origen sudamericano mediante falsas promesas para explotarlas sexualmente bajo un estricto control y obligarlas a pagar por ocupar un punto en el polígono y por cada servicio.

Además, utilizaban a algunas víctimas para introducir sustancias estupefacientes en España y distribuirlas posteriormente, llegado a imponer deudas de hasta 16.000 euros.

Finalmente, la investigación ha permitido detener a 13 personas, intervenir un kilogramo de una sustancia pulverulenta, supuestamente cocaína, 1.000 euros en efectivo, comprimidos de estimulación sexual, teléfonos móviles y abundante documentación que acreditaba la explotación de las víctimas.

La investigación se inició en junio del año 2025 tras la declaración de varias víctimas de trata de seres humanos por parte de personal especializado en la materia, lo que permitió acreditar que la organización captaba a mujeres de origen sudamericano, mediante falsas promesas para posteriormente explotarlas sexualmente en el polígono Marconi.

Las víctimas permanecían bajo un férreo control por parte del entramado criminal, cuyos integrantes les imponían condiciones abusivas para ejercer la prostitución.

Debían abonar una cantidad por ocupar un determinado punto del polígono desde el que realizar los servicios sexuales y, además, entregar un porcentaje de cada uno de ellos a la organización, que obtenía así importantes beneficios económicos a costa de su explotación.

Tras permanecer un tiempo bajo el control criminal, aquellas víctimas que se encontraban en situación administrativa regular eran trasladadas a otros lugares para continuar siendo explotadas sexualmente, entre ellos Francia.

OBLIGADAS A TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

La investigación permitió comprobar que la organización obtenía beneficios adicionales utilizando a algunas víctimas para actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Para ello, captaban a mujeres en sus países de origen y las obligaban a transportar sustancias estupefacientes ocultas en el interior de su cuerpo hasta España como parte del pago de la deuda contraída con la organización, que en algunos casos alcanzaba los 16.000 euros.

Además, una vez en territorio nacional, algunas de ellas eran utilizadas para la distribución y venta de sustancias estupefacientes, cuyos beneficios eran íntegramente asumidos por la organización criminal.

TRECE DETENIDOS Y ABUNDANTES PRUEBAS DE LA ACTIVIDAD DELICTIVA

La explotación operativa de la investigación culminó con la completa desarticulación del entramado criminal y la detención de sus 13 integrantes en la Comunidad Autónoma de Madrid, si bien no se descartan nuevas detenciones relacionadas con la investigación.

Durante el operativo se practicaron dos entradas y registros en los que se intervinieron 1.000 euros en efectivo, un kilogramo de una sustancia pulverulenta, al parecer cocaína, 45 papelinas preparadas para su venta, una caja con 80 comprimidos de un medicamento para la disfunción eréctil, varios teléfonos móviles, abundante documentación con anotaciones sobre servicios, cobros y deudas que evidenciaban la explotación sexual a la que eran sometidas las víctimas, así como diverso material relacionado con la producción y distribución de sustancias estupefacientes. Cabe destacar la estrecha colaboración con las autoridades francesas y las autoridades judiciales y policiales peruanas.

713 VÍCTIMAS LIBERADAS DURANTE EL AÑO 2025

Según los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2025 la Policía Nacional liberó a un total de 713 víctimas, de las cuales 372 eran víctimas de explotación sexual y 341 de trata con esos fines.

En esta materia, dentro de las investigaciones llevadas a cabo por las UCRIF de Policía Nacional se practicaron un total de 593 detenciones, 212 por explotación sexual y 381 por trata con fines de explotación sexual.