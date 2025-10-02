Desarticulado un grupo criminal especializado en el robo en viviendas de Pinto, Valdemoro y Tres Cantos

La Guardia Civil detiene a los integrantes de un grupo criminal especializado en el robo de viviendas por el método del 'bumping' e 'impresioning' - GUARDIA CIVIL

Usaban el método del 'bumping' y el 'impresioning' para abrir las cerraduras sin necesidad de forzarla

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres hombres de entre 24 y 34 años como presuntos integrantes de un grupo criminal especializado en la comisión de robos con fuerza en viviendas de Tres Cantos, Pinto y Valdemoro, así como en Logroño, a las que accedían por medio del método del 'bumpin' e 'impresioning', ambas técnicas para abrir cerraduras sin necesidad de forzarla.

La denominada operación 'Hábitat Descubridor' se inició con una investigación puesta en marcha el pasado mes de junio después de que se detectaran varios robos en viviendas de Tres Cantos, a las que los ladrones habían accedido empleando la modalidad del 'bumping', que consiste en el golpeo de una llave especial para dejar libre el giro del bombín, según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado.

El avance de las pesquisas permitió a los agentes llegar hasta un grupo formado por tres personas que, además de usar el mismo 'modus operandi', actuaban con gran intensidad y movilidad geográfica. Los sospechosos franqueaban portales mediante el método del resbalón y , mientras uno de ellos se quedaba en la calle vigilando, los otros dos accedían a las viviendas también por el método del 'impresioning', que consiste en obtener una réplica de la llave.

Una vez en el interior de las viviendas, en pocos minutos lograban hacerse con todos los efectos de tamaño pequeño pero gran valor que se encontraban a su paso, decantándose principalmente por dinero, joyas, relojes y accesorios de primeras marcas. Durante los registros en las viviendas de los sospechosos --en Madrid y Alcobendas-- se han incautado joyas, relojes, perfumes y bolsos, así como herramientas para la comisión de delitos.

En total se han esclarecido siete robos en Tres Cantos, Pinto y Valdemoro, y un octavo en Logroño, si bien se investiga su implicación en hasta 20 sucesos más. Las investigaciones han permitido señalar que el grupo era de los conocidos como de "alta intensidad", y podrían llevar a cabo hasta tres robos en viviendas en tan solo un día.

El líder del grupo, de 34 años y el más veterano de los tres, cuenta con antecedentes por delitos relacionados contra el patrimonio. Tras su detención, los tres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.