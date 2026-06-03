Desmantelado un narcopiso en Alpedrete tras las quejas de vecinos por vehículos mal aparcados en la puerta

Dinero y bienes incautados durante una operación en Alpedrete - GUARDIA CIVIL

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha logrado desmantelar un punto de venta de droga ubicado en un domicilio de Alpedrete como resultado de una operación iniciada tras las quejas vecinales por el aumento de personas que acudían a la vivienda y aparcaban en la puerta, obstaculizando la entrada de la urbanización.

En el operativo han sido detenidos dos varones de 31 y 35 años acusados de un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas, para quienes la autoridad judicial decreto su ingreso provisional en prisión, según un comunicado de la Guardia Civil.

Las investigaciones, iniciadas el pasado mes de marzo, permitieron averiguar que uno de los investigados mantenía un nivel de vida elevado, utilizando varios vehículos de alta gama. Además, había alquilado una nave industrial para ocultar los vehículos, alternando en su uso para evitar ser descubierto.

Por su parte, la otra persona se encargaba de vigilar, custodiar y vender la sustancia estupefaciente a los diferentes compradores que acudían al domicilio. La Guardia Civil finalmente llevó a cabo sendos registros en el citado domicilio y en la nave industrial.

En estos registros se intervinieron unos 70 gramos de cocaína, 40 gramos de hachís, más de 3.000 euros en metálico, un vehículo y documentos de contabilidad de las ventas realizadas con un sumatorio de casi 50.000 euros en el primer cuatrimestre del año.