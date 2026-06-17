Desmantelan un narcopiso en Moncloa y detienen a dos personas

1096928.1.260.149.20260617102225 Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Policía Municipal de Madrid, han desarticulado un narcopiso en el distrito de Moncloa en un operativo en el que han sido detenidas dos personas y se ha incautado distintas cantidades de estupefacientes como hachís, cocaína y 70 comprimidos de pastillas.

Los arrestos tuvieron lugar el pasado día 13 de mayo en una vivienda ubicada en el Paseo de la Florida. Se trata de un hombre de nacionalidad uruguaya nacido en 1974 y una mujer española nacida en 1982, ambos con numerosos antecedentes por hechos similares, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Las investigaciones se iniciaron en febrero de 2025 tras recibirse varias quejas vecinales que advertían de que en una vivienda se estaba llevando a cabo la venta y distribución de sustancia estupefaciente. Tras ello, los agentes constataron un gran trasiego de personas que abandonaban la morada tras permanecer en ella unos minutos.

Tras obtener la correspondiente orden judicial de entrada y registro de la vivienda, los efectivos policiales encontraron en el interior del piso más de 300 euros de dinero en efectivo y fraccionado, diferentes cantidades de sustancias estupefacientes como hachís, cocaína y 70 comprimidos de pastillas.

También se incautaron de varios útiles destinados al tráfico de drogas como balanzas de precisión, bolsas con cierre automático y precintos de alambre, junto a un cuaderno con notas manuscritas referenciando nombres y cantidades.

Los arrestados, un hombre y una mujer, están acusados de un delito contra la salud pública y ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.