Detenida una mujer en Coslada que regentaba un narcopiso con cocaína y heroína

Drogas y dinero en efectivo incautado en un narcopiso de Coslada - POLICÍA NACIONAL

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer en Coslada por un presunto delito contra la salud pública y acusada de regentar un narcopiso dedicado a la venta y almacenamiento de drogas en el que los agentes encontraron heroína, cocaína y más de 500 euros en efectivo.

La actuación tuvo lugar el pasado 29 de octubre en el marco de un dispositivo policial contra el tráfico de estupefacientes a pequeña y media escala, después de que los investigadores recibieran quejas y denuncias vecinales por la intensa actividad y trasiego constante en una vivienda en la localidad.

Las pesquisas permitieron identificar el inmueble y detectar que su moradora utilizaba incluso señales visuales desde una de las ventanas que daba a la calle para indicar a los posibles compradores que la venta de sustancias estaba operativa, informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Durante el registro de la vivienda, los agentes localizaron unos 70 gramos de heroína, diez de cocaína y más de 500 euros en efectivo, así como otros efectos de procedencia ilícita. La mujer fue detenida y puesta a disposición de la autoridad judicial como presunta autora de un delito contra la salud pública.