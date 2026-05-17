Detenida una mujer por robar joyas mediante el 'abrazo cariñoso' en El Vellón y Guadalix de la Sierra

Archivo - Coche y agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer como presunta autora de varios delitos de hurto cometidos mediante el método conocido como 'abrazo cariñoso' en las localidades de El Vellón y Guadalix de la Sierra.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, esta técnica consiste en acercarse a víctimas, generalmente de avanzada edad, fingiendo solicitar información o ayuda. Tras recibir la atención de la víctima, la presunta autora procede a abrazarla o tomarle de las manos de forma cariñosa, momento que aprovecha para sustraer joyas de oro antes de huir en un vehículo que la esperaba en las inmediaciones.

Entre los objetos sustraídos se encuentran una cadena con varias joyas colgadas, una alianza y una sortija, todas ellas de oro. A la detenida le constan más de veinte antecedentes por delitos de hurto y robo con violencia, según indica la Guardia Civil.