Archivo - Comisaría de la Policía Municipal de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid detuvo a comienzos de noviembre a una mujer que viajaba a bordo de un vehículo de transporte con conductor (VTC) por el distrito madrileño de Carabanchel en posesión de más de dos kilos de ketamina escondidos en su bolso.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de noviembre sobre las 15.30 horas de la tarde cuando agentes municipales vestidos de paisano observaron un VTC que circulaba por la calle General Ricardos y que en la parte trasera se encontraba una mujer visiblemente nerviosa.

Tras analizar sus movimientos durante un tiempo, los agentes decidieron identificarse ante el conductor y pedirle que detuviera el vehículo para explicar la ruta que seguía y quién era la clienta que viajaba en la parte trasera, ha detallado a Europa Press la Policía Municipal de Madrid.

En vistas de que la ruta no levantaba sospechas, los agentes se dirigieron directamente hacia la pasajera, una mujer colombiana de unos 55 años que mantenía una actitud nerviosa. Fue entonces cuando los policías directamente le preguntaron si transportaba algo ilegal, a lo que la mujer respondió afirmativamente.

La sospechosa les entregó el bolso, en cuyo interior había una bolsa transparente con cierre hermético y que contenía una sustancia polvorienta de color blanco que, más tarde, se concluyó que era ketamina. Los agentes procedieron al pesaje de la sustancia, que finalmente superó los dos kilogramos.

Al tratarse de una cantidad elevada, los agentes procedieron a la detención de la mujer --de la que no constan antecedentes-- por un delito contra la salud pública.