Detenida por negarse a realizar la prueba de alcoholemia tras conducir en sentido contrario y chocar con un VTC

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid detuvo el jueves de la semana pasada a una mujer de unos 50 años por negarse a realizar la prueba de alcoholemia tras conducir en sentido contrario y terminar colisionando con un vehículo de transporte con conductor (VTC) en la zona del Alto de Extremadura.

Los hechos se produjeron en la calle Francisco Bruzuela de la capital, cuando los agentes fueron requeridos tras un accidente de tráfico provocado por una mujer que había invadido el sentido contrario. Al llegar al lugar, los agentes observaron a la sospechosa bajo los efectos del alcohol y visiblemente aturdida.

Los agentes recabaron información y los testimonios de los testigos, que confirmaron los hechos. La mujer, por su parte, aseguraba que había estado en la zona tomando algo y que al coger el coche se había desorientado por la lluvia y las obras de la zona de la A-5.

Así, se procedió a realizarle un test de alcoholemia a la mujer, que se negó en hasta tres ocasiones y a quien además el estado de embriaguez le imposibilitaba hacer la prueba de forma adecuada. Fuentes policiales han destacado que los agentes trataron de ayudarla para evitar tener que detenerla por no realizar la prueba.

Sin embargo, la mujer apenas lograba mantener el soplido e incluso llevarse el aparato a la boca. Finalmente, ante la imposibilidad de que la mujer se sometiera a la prueba, los agentes procedieron a su detención por un delito contra la seguridad víal no solo por el accidente de tráfico, sino también por no someterse al test.