Detenidas 11 personas por tráfico de drogas en el norte de la región

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil junto al cuartel de Zaratán. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado un grupo criminal compuesto por once personas especializadas en el tráfico de estupefacientes en la zona norte de la Comunidad de Madrid.

Tras las seis entradas y registros domiciliarios en las localidades de Alcobendas, Colmenar Viejo y Tres Cantos, la Guardia Civil ha informado en un comunicado que han logrado intervenir 2,8 kilos de cocaína, 430 gramos de anfetamina, diverso material para la preparación y distribución de la sustancia estupefaciente, 40.000 euros en metálico y ocho vehículos.

La investigación se inició el pasado mes de octubre de 2025 cuando se obtuvo información acerca de un posible grupo de personas que se estarían dedicando a la distribución de sustancia estupefaciente, concretamente cocaína.

Una vez avanzada la investigación, constataron de la existencia de un grupo criminal que operaba de manera estructurada y coordinada. En la cúspide se encontraba el cabecilla, quien dirigía junto con su lugarteniente y otro miembro, el suministro de la sustancia.

Los escalones inferiores estaban dedicados a la preparación, distribución y venta de la droga. Además, utilizaban un domicilio como "guardería" y laboratorio en la localidad de Alcobendas, donde ocultaban y preparaban la sustancia estupefaciente para su posterior distribución y venta al por menor.

Las once personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y por otro delito de pertenencia a grupo criminal. Los tres cabecillas del grupo ingresaron en prisión provisional.