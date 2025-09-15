Detenidas cuatro personas por sustraer 16.500 euros en productos de establecimientos comerciales de Barajas

Archivo - Imagen de archivo de dos guardias civiles en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha logrado la detención de dos hombres y dos mujeres acusados de un delito continuado de hurto y otro de pertenencia a grupo criminal, y que se dedicaban a sustraer productos de establecimientos comerciales situados en las zonas de embarque del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

La investigación comenzó el pasado mes de agosto después de que un establecimiento situado en el aeropuerto denunciara que había detectado la falta de una gran cantidad de tabaco. Las pesquisas permitieron determinar que no se trataba de un caso aislado, según ha destacado la Guardia Civil en un comunicado.

Así, los agentes lograron relacionar estos hechos con otros casos similares y, finalmente, llegaron hasta un grupo organizado que se dedicaba a, de forma planificada, sustraer productos de establecimientos comerciales del aeropuerto, centrándose especialmente en el tabaco.

Su 'modus operandi' consistía en que los sospechosos accedían a la zona restringida a través de los filtros de seguridad con una tarjeta de embarque en vigor. Sin embargo, ya en el interior del aeropuerto acudían a los comercios libres de impuestos para robar productos de fácil salida en el mercado.

A continuación, guardaban estos objetos en re sus pertenencia y abandonaban el aeropuerto sin finalmente haber hecho uso del billete que habían adquirido y que les había permitido acceder al aeropuerto.

A finales de agosto se volvió a detectar la presencia de los integrantes de este grupo, los cuales fueron detenidos cuando intentaban abandonar el aeropuerto en posesión de 31 cartones de tabaco robados valorados en 1.600 euros y con una maleta que habían robado de una cinta de recogida de equipajes.

Hasta la fecha se les vincula a cinco casos de hurto, cometidos casi todos ellos durante el mes de agosto, y se estima que el total de productos sustraídos podrían estar valorados en más de 16.500 euros. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó cautelarmente una orden de alejamiento de al menos 500 metros del aeropuerto.