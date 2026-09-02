Detenidas en Tetuán cuatro personas con armas blancas tras una discusión en un autobús desde Benidorm

Machete y dos cuchillos incautados por la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid - POLICÍA NACIONAL

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han detenido en el distrito madrileño de Tetuán a cuatro personas como presuntas responsables de delitos de tenencia ilícita de armas y amenazas tras protagonizar una discusión en el interior de un autobús que viajaba desde Benidorm, en Alicante.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, cuando dos hombres que viajaban en un autobús entre Benidorm y Madrid protagonizaron una discusión en la que llegaron a proferirse amenazas y uno de ellos incluso esgrimió un machete de grandes dimensiones, según han informado ambos cuerpos policiales en un comunicado.

Tras estos hechos, el hombre que sacó el machete huyó del lugar junto a otras tres personas. Momentos después, los agentes policiales iniciaron una búsqueda que culminó con la identificación en Tetuán de un grupo de personas que coincidía con las características de los sospechosos.

Durante el registro de los sospechosos encontraron entre sus pertenencias un machete con una hoja de unos 45 centímetros, así como otros dos cuchillos de 19 y doce centímetros de hoja, respectivamente.

Por estos hechos, se procedió a la detención de los cuatro sospechosos por un posible delito de tenencia ilícita de armas y amenazas, por los que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.