Detenidas tres personas por el apuñalamiento de un hombre en el hotel okupa de San Blas

Archivo - Exterior del hotel ocupado conocido como 'La Jungla' en el barrio de San Blas, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado la detención de tres personas relacionadas con el apuñalamiento a un hombre de 33 años ocurrido durante la madrugada del domingo en el hotel okupado situado en la calle Lola Flores del distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Se trata de tres varones de nacionalidad peruana de 28, 30 y 38 años de edad que fueron localizados esa misma noche por los agentes en Hortaleza durante las batidas que se hicieron por la zona, según han informado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Los hechos se produjeron en la madrugada del domingo cuando, efectivos del Samur-Protección Civil localizaron tendido en el suelo a un hombre de 33 años que presentaba una herida en el tórax. Los sanitarios lo estabilizaron y trasladaron grave al hospital.

La Policía Nacional sigue adelante con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, si bien el incidente podría estar relacionado con el robo de un monedero durante una fiesta en el citado hotel okupa, según informaciones de 'ABC'.

La fiesta acabó con una reyerta y varios individuos huyendo a la carrera, momento en el que uno de ellos se percató de que había perdido su cartera y volvió al hotel okupa, donde finalmente recibió una puñalada de parte de los implicados en el robo del monedero.