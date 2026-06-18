Detenidas tres personas tras una reyerta con un apuñalado en la M-507 en Navalcarnero

Coche patrulla de la Guardia Civil - GC

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Navalcarnero tras una reyerta registrada el pasado domingo por la noche en la carretera M-507, en la que un hombre resultó herido por arma blanca en el abdomen.

Los hechos ocurrieron sobre las 21 horas, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una posible pelea entre varias personas en el punto kilométrico 5 de la citada vía, dentro del término municipal de Navalcarnero, según informa la Benemérita.

A su llegada, los efectivos localizaron a un varón ensangrentado y con una herida de arma blanca en la zona abdominal. Tras solicitar asistencia sanitaria, procedieron a la detención del presunto autor por delitos de homicidio en grado de tentativa, riña tumulturaria y alteración grave del orden público.

Asimismo, en el lugar de los hechos fue detenida la pareja del herido, que portaba un arma blanca de 22 centímetros de longitud. A esta mujer se le atribuyen delitos de amenazas y alteración grave del orden público.

Posteriormente, una vez la víctima recibió el alta hospitalaria, fue detenida por los agentes al considerarle causante de la reyerta. Los tres arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad competente.