Detenidas tres personas por robar doce catalizadores en Collado Villalba

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al puesto de Collado Villalba, han detenido a tres individuos por robar catalizadores tras recibir información ciudadana que alertaba de que introducían objetos en el maletero de un automóvil, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras desplazarse una patrulla, los agentes pudieron observar que tres varones se introducían en el vehículo comenzando una precipitada huida, realizando una conducción temeraria por las calles de la localidad, llegando incluso a embestir el vehículo oficial.

Al quedar inmovilizado el vehículo, lejos de abandonar su actitud, comenzaron una huida a pie, logrando interceptarlos los agentes de la Guardia Civil. Una vez se realizó un examen en el vehículo se localizó doce catalizadores de los que no pudieron acreditar su lícita procedencia.

Las gestiones realizadas con posterioridad, permitieron constatar que además existían varias denuncias por sustracción de catalizadores en la localidad.

Los tres detenidos cuentan con antecedentes similares, y se les atribuyeron los delitos de hurto, conducción temeraria y atentado contra Agente de la Autoridad.