Detenido en Alcalá un hombre por 50 robos con fuerza en vehículos en varias localidades de la región

1121060.1.260.149.20260929110735 Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alcalá de Henares a un hombre como presunto autor de 50 robos con fuerza en interior de vehículo cometidos en varias localidades de la región.

El arresto tuvo lugar sobre las 14.30 horas del pasado día 24 de septiembre fruto de una investigación que arrancó el pasado mes de diciembre tras recibir varias denuncias sobre una serie de sustracciones ocurridas en el interior de turismos estacionados en la zona de La Garena.

Los hechos denunciados presentaban el mismo modus operandi, consistente en la fractura de las ventanillas de los vehículos, para posteriormente robar efectos del interior y venderlos en establecimientos dedicados al comercio de productos de segunda mano, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

En algunas ocasiones, además de estos objetos, el hombre se apropió también de tarjetas de débito que posteriormente utilizó para realizar cargos fraudulentos en diversas tiendas.

Una vez identificado, los agentes adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Alcalá de Henares, establecieron un dispositivos específico que culminó con su arresto.

Al arrestado se le imputan los delitos de robo con fuerza en el interior de vehículo en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid, daños, estafas con tarjetas de crédito, débito y cheque de viaje.

Tras le detención se intervinieron gran cantidad de objetos sustraídos en los delitos, siendo puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial