Un detenido por el apuñalamiento a un joven durante una reyerta junto a una discoteca de Parla

Coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL
MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento de un joven durante una reyerta junto a una discoteca de Parla el pasado 4 de octubre.
Según han trasladado desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en un momento se desencadenó este enfrentamiento entre varios individuos y el detenido habría atacado con un arma blanca al joven apuñalándolo bajo la axila izquierda.
Ante ello, efectivos de Seguridad Ciudadana se desplegaron en la zona para aplicarle los primeros auxilios hasta que los sanitarios trasladaron lo trasladaron al Hospital Universitario Infanta Cristina.
La Brigada Local de Policía Judicial se hizo cargo de la investigación hasta la identificación y localización del detenido por un presunto delito de lesiones graves. Ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.