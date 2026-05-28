Detenido por atentar contra agentes y atrincherarse en su vivienda en Fresnedillas de la Oliva

Intervención en Fresnedillas de la Oliva - GUARDIA CIVIL

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón por atentar contra efectivos de la autoridad después de que se atrincherase en su vivienda en Fresnedillas de la Oliva, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La Guardia Civil fue alertada debido a que una persona en dicha localidad estaba arrojando objetos con fuego a su vecina intentando quemar su vivienda y amenazando ademas con utilizar artefactos explosivos.

A la llegada de los agentes el varón se habia atrincherado en su vivienda, esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones y arrojandoles objetos.

Tras la intervencion de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) fue reducido y detenido por un delito de atentado a agentes de la autoridad, comprobando además que el autor había intentado electrificar la puerta de entrada al domicilio.

A dicha detención se le suma cinco denuncias interpuestas por los vecinos por delitos de daños, amenazas y lesiones.