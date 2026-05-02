Detenido el autor de un apuñalamiento en plena calle en Leganés

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la reciente detención de un hombre como presunto autor de una agresión con arma blanca sucedida en plena calle de la ciudad de Leganés el pasado viernes de madrugada.

Los hechos ocurrieron en torno a la 1.55 horas en la calle Siete Picos de Leganés, hasta donde se trasladaron agentes de la Policía Nacional tras ser alertados por una pelea entre varios individuos.

A su llegada al lugar los agentes encontraron a un varón tendido en el suelo con un corte en el cuello por el que tuvo que ser trasladado al hospital por los servicios sanitarios, según un comunicado de la Policía.

Los agentes realizaron batidas por la zona para localizar al agresor, a quien finalmente detuvieron horas más tardes en las inmediaciones del lugar de los hechos. Al detenido se le acusa de un presunto delito de lesiones.