Detenido en Carabanchel un joven colombiano con orden de extradición a Venezuela por homicidio doloso

Archivo - Coche de Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido en el distrito de Carabanchel a un joven colombiano de 32 años sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención y extradición a Venezuela por un homicidio doloso y quien tenía en su poder documentación falsificada para ocultar la reclamación judicial.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de agosto sobre las 18 horas en las inmediaciones del paseo de la Ermita del Santo, cuando un coche de la Policía Municipal observó un vehículo detenido en un semáforo que evitaba ponerse a la par del coche patrulla, según informan fuentes policiales.

En ese momento, los agentes investigaron la matrícula del vehículo en cuestión y comprobaron que el titular del coche no tenía permiso de conducción vigente, por lo que dieron el alto al vehículo, en cuyo interior circulaban un hombre y una mujer a los que también se solicitó la documentación.

En concreto, el hombre presentó en el móvil una foto de su pasaporte, de origen colombiano, y explicó que vivía en una habitación en San Blas. Los policías comprobaron que no tenía permiso de circulación, y este explicó que había cogido el teléfono de la madre de la copiloto para llevarla al hospital para una revisión por una fractura de tobillo.

Ante esta situación, los agentes trasladaron la información por la emisora y desde la central les advirtieron de que sobre el hombre pesaba una orden de búsqueda, detención y extradición de Venezuela, si bien la fecha de nacimiento no coincidía con la de la foto del pasaporte que había mostrado.

En ese momento, los agentes le preguntan por este asunto, a lo que el sospechoso se negó a declarar en ausencia de su abogado. Finalmente, los agentes procedieron a la detención de este sospechoso en cumplimiento de la orden internacional y además por falsedad documental por alterar los datos en el pasaporte.