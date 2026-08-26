Detenido tras conducir en sentido contrario por la M-30 durante una persecución, no tener carné e ir drogado

Persecución policial - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han arrestado a un hombre que protagonizó una persecución policial durante la que condujo su vehículo en sentido contrario por la M-30 y accedió a un recinto privado rompiendo una barrera, todo ello sin tener permiso de conducir y haber consumido cocaína.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto cuando un indicativo de la Policía Municipal detectó sobre las 8.24 horas en la calle Méndez Álvaro con la glorieta Abroñigal la presencia de una persona que hablaba por teléfono mientras conducía, han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial.

Al hacerle señales luminosas para que detuviera el vehículo y situarse en paralelo, el conductor del turismo emprendió la huída a gran velocidad, iniciándose así una persecución. En el intento de dejar atrás al coche policial, el hombre llevó a cabo una brusca maniobra marcha atrás y rompió la barrera de acceso para entrar en la estación mercancías de Adif de Abroñigal.

Además, al tratar de abandonar estas instalaciones privadas condujo durante un tramo en dirección contraria por el ramal de la M-30, con gran presencia de vehículos a esa hora y a gran velocidad. Igualmente, rebasó un control policial que se había establecido en la calle Embajadores.

Tras protagonizar una temeraria persecución por varias calles, el hombre abandonó el vehículo en la estación de Adif de Santa Catalina e intentó continuar la huída a pie en dirección hacia las vías del tren. En un momento dado, un agente de la Policía Municipal efectuó un disparo disuasorio al aire en una zona abierta y sin edificaciones.

Finalmente, el hombre fue interceptado por los agentes, momento en el que intentó deshacerse de los objetos que portaba. El arrestado, nacido en 1988 en Georgia, está acusado de un delito contra la seguridad vial, atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia.

Los efectivos policiales comprobaron que carecía de permiso de conducir y se encontraba en situación irregular en España. Además, en la primera prueba indiciaria de drogas dio positivo por consumo de cocaína.