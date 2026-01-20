Detenido en estado de embriaguez el autor del atropello doble en la madrugada del domingo en Villaverde

Archivo - Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un joven de unos 27 años y en estado de embriaguez como presunto autor del atropello doble ocurrido el domingo de madrugada en el distrito madrileño de Villaverde que dejó dos personas heridas de gravedad.

El joven, nacido en 1998 y de nacionalidad peruana, duplicaba la tasa de alcoholemia administrativa de 0,25 mg/l en aire espirado. Fuentes policiales destacan que el joven se quedó en el lugar de los hechos y no trató de darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo en la calle Domingo Párraga de Madrid, y a consecuencia del siniestro un varón sufrió una parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser trasladado al hospital, mientras que un varón también resultó potencialmente grave.

La Policía Municipal de Madrid se hizo cargo de las investigaciones, si bien los primeros indicios apuntan a que el conductor, en estado de embriaguez, invadió la acera.