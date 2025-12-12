Un detenido por estafar a 41 personas anunciando falsas monterías en redes sociales

Anuncio de falsa montería - GUARDIA CIVIL

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre por estafar a 41 personas anunciando falsas monterías en redes sociales, sin que se descarten más víctimas, ha informado el Instituto Armado.

La detención ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de Cerceda, que, tras recibir diversas informaciones por una estafa, iniciaron la investigación que ha culminado con la detención del presunto autor.

Según las declaraciones recibidas, todos los afectados vieron anuncios de monterías en una finca situada entre Moralzarzal y Collado Villalba, tras contactar con el teléfono indicado en el anuncio, se les facilitó un número de cuenta donde deberían realizar el ingreso de unos 150 euros aproximadamente, para reservar un puesto en el evento cinegético.

La Guardia Civil, realizó un rastreo de los anuncios aportados por las víctimas, logrando identificar y detener al autor de los hechos, un varón de 31 años.