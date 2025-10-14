Detenido un hombre por apuñalar a un joven en la puerta de una discoteca de Villaverde este verano

Archivo - Imagen de recurso de un coche de policía nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto responsable de un delito de homicidio en grado tentativa por presuntamente haber apuñalado a un joven en la puerta de una discoteca de Villaverde el pasado 19 de julio.

Según recoge la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado, en el transcurso de la reyerta un hombre resultó herido de gravedad en el costado con un arma blanca, teniendo que ser trasladado al hospital, donde tuvo que ser operado de urgencia.

En el lugar resultó detenido un individuo por su participación en la pelea, no siendo el autor material de la puñalada. La discusión se habría iniciado cuando un grupo de jóvenes increparon a una chica. Los amigos de esta iniciaron una disputa con este grupo, enzarzándose en una pelea, que culminó con un joven herido.

El Cuerpo destaca que los testigos y la propia víctima no aportaban datos significativos acerca del autor del apuñalamiento, pero que los agentes lograron la identificación del presunto autor material de los hechos.

Tras establecer un dispositivo de vigilancia, el pasado siete de octubre lograron su localización, procediendo a su detención como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa, siendo puesto posteriormente a disposición judicial.