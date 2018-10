Detenido un hombre por maltratos continuos a su hijo y golpear y agredir sexualmente a su mujer

Publicado 01/03/2018 10:41:56 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes Tutores de la Unidad Integral de Carabanchel de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un hombre por golpear y maltratar a su mujer y a su hijo, ha informado el Cuerpo Local este jueves en un comunicado.

Ayer miércoles, los agentes recibieron un correo electrónico de uno de los colegios del distrito, en el que les informaban que se había recibido una llamada desde un teléfono móvil, en la que les contaban que uno de los niños del centro y su madre estaban siendo víctimas de maltrato por parte del padre.

Con el objetivo de esclarecer los hechos, los policías municipales se desplazaron hasta el colegio, donde se entrevistan con el director y con el tutor del menor.

Realizada entrevista con el niño y ante la posibilidad de que efectivamente esté sufriendo malos tratos, los agentes solicitaron la presencia de un equipo de SAMUR especializado, que después de valorar mediante una entrevista, extendió parte de asistencia en el que se especificaba que el niño estaba siendo víctima de malos tratos por parte de su progenitor, que le pegaba constantemente a él y a su madre, sintiendo mucha rabia por todo y rompiendo a llorar en varias ocasiones.

A la vista de los hechos, los Agentes Tutores acompañaron al menor para entregárselo a su madre, la cual corroboró todo lo dicho por el niño, relatando a los agentes que no solo había malos tratos físicos, sino también agresiones sexuales en contra de su voluntad, siendo golpeada e insultada en presencia de su hijo y recibiendo amenazas como "O eres mía o de nadie", "No me voy a separar de tio y como sigas así nos vamos de España". La víctima explicó que las agresiones comenzaron al decidir ésta iniciar trámites de separación.

Con todos los datos recabados, los Agentes se personan en el domicilio del agresor, quien fue detenido en ese momento, quedando a disposición judicial. La Policía Municipal de Madrid ha destacado que una vez más la colaboración ciudadana ha sido fundamental para detener a un maltratador.