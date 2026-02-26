Detenido un hombre por una presunta agresión sexual de madrugada en un jardín de Madrid

Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer a mediados de febrero en una zona ajardinada de la calle Pedro Bosch, en el distrito madrileño de Retiro, cerca de la estación de Metro de Pacífico.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 15 de febrero, cuando la propia víctima se personó en dependencias de la Policía Municipal de Retiro para denunciar los hechos, según han confirmado fuentes policiales.

La investigación quedó en manos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que el pasado martes arrestó al sospechoso, que ha ingresado en prisión de forma provisional.

Al detenido se le imputan delitos de agresión sexual y también robo con violencia, pues habría sustraído el móvil y el bolso de la víctima. Presuntamente en situación irregular en España, según informaciones adelantadas por el diario 'El Mundo'.