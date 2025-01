Detenido un hombre por robar más de 110 bombonas de propano y butano de varias gasolineras de la región

Utilizaba diferentes herramientas tales como cizallas, alambres y palancas para romper los candados de las jaulas y acceder a las bombonas

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón por el robo de más de 110 bombonas de butano y propano de gasolineras de toda la Comunidad de Madrid, que utilizaba diferentes herramientas tales como cizallas, alambres y palancas para romper los candados, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

Se estableció un dispositivo policial específico que ha permitido esclarecer hasta 12 hechos delictivos en los que estaba involucrado. Esta persona ha sido detenida como presunto responsable de los delitos de robo con fuerza y falsedad documental.

La investigación comenzó el pasado 4 de enero cuando se tuvo conocimiento de la sustracción de 22 bombonas de butano de una gasolinera situada en la localidad de Coslada. También hubo otros robos similares en San Fernando de Henares, Alcalá de Henares y Getafe.

Avanzadas las pesquisas, los agentes comprobaron que se habían cometido otros robos en estaciones de servicio situadas en diferentes puntos de la geografía madrileña, siendo común para todos ellos que el responsable era el mismo hombre y que cometía los hechos delictivos de forma similar.

MANIPULÓ CON CINTA AISLANTE LA MATRÍCULA

Esta persona utilizaba diversas herramientas para fracturar los candados de las jaulas en las que estaban guardadas las bombonas. Además, llegó a embestir con un vehículo el lugar donde estas se alojaban, para tener pleno acceso y así poder apropiarse de la mercancía, dándose posteriormente a la fuga.

Para dificultar la labor de investigación policial, llegó a manipular con cinta aislante la matrícula del turismo que utilizaba para cometer los robos.

Una vez identificado este varón y debido a la relevancia y peculiaridad de los hechos, se estableció un dispositivo policial específico que culminó en el día de ayer en el municipio madrileño de Coslada, con la detención de este hombre como presunto responsable de los delitos de falsedad documental y robo con fuerza, permaneciendo en dependencias policiales hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial.

DETALLE DE LOS ROBOS

Unos ladrones robaron el pasado 4 de enero un total de 28 bombonas de butano de varias gasolineras de las localidades de Coslada, San Fernando de Henares y Alcalá, ha informado el Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM) de Coslada y han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

El sindicato policial ha señalado en un comunicado que a raíz de este robo la Brigada de Información de Policía Nacional de Madrid organizó un dispositivo especial, ya que "se temía un posible atentado terrorista" durante el transcurso de la Cabalgata de Reyes Magos de Coslada, algo de lo que se enteraron los agentes locales durante su celebración por parte de agentes nacionales.

El CPMM ha reprochado al alcalde de la localidad, Ángel Viveros, que "prefería poner en peligro a los ciudadanos antes que perder más rédito político anulando la cabalgata, y esto a sabiendas de que no había suficiente Policía Local trabajando".

Por ello, han pedido su dimisión, ya que consideran que "no hay ningún tipo de excusa para este acto de negligencia y cobardía". Así, critican que se cortaron accesos a calles con una simple valla, hubo cruces tan solo cubiertos con miembros de Protección Civil "que no están capacitados para actuar", vehículos aparcados en el recorrido, etc.

"Si no tenía conocimiento del peligro, debe dimitir por incompetente y si lo sabía, por irresponsable. Por fortuna no pasó nada. ¿Hasta cuándo seguiremos tentando a la suerte con este Equipo de Gobierno con Ángel Viveros a la cabeza? Ojalá no tengamos que lamentar algún día que el desastre de gestión del alcalde provoque una desgracia irreparable en Coslada", concluye el colectivo policial.

Fuentes del Ayuntamiento de Coslada ha rechazado estas acusaciones de improvisación y de inseguridad. De hecho, señalan que días antes de la Cabalgata empezaron a producirse bajas laborales de agentes locales, de ahí que el alcalde hablase con delegación del Gobierno para solicitar refuerzos de Policía Nacional, tanto para la cabalgata como para todo el fin de semana.

Como las bajas de policías locales llegaron a 60, la Delegación del Gobierno colaboró con el envío de 30 policías nacionales. Por ello, las mismas fuentes aseguran que no es cierto que se hubiese producido inseguridad durante la Cabalgata, ni el fin de semana por ese refuerzo. Además, fuentes policiales afirman que el robo está siendo investigando como delincuencia común, descartando así el móvil terrorista