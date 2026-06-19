Detenido en Madrid por acceder ilegalmente a bases de datos de la Administración con un software ilícito

Agente de la Policía Nacional junto a un ordenador. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el marco de la 'operación Borraska' a un joven acusado de participar en un delito de descubrimiento y revelación de secretos tras haber realizado consultas ilegales a bases de datos restringidas de la Administración Pública a través de una herramienta diseñada por un hacker.

La detención se produjo el pasado 15 de junio, fruto de las investigaciones desarrolladas por los agentes en una "compleja investigación" dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 3 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según ha informado la Policía en un comunicado.

La investigación, de hecho, sigue abierta y continúa avanzando con le objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos, identificar a todos los implicados y determinar el alcance real de las actividades ilícitas, llevadas a cabo a través de una herramienta a la que tenían acceso un reducido número de personas cercanas al hacker.

Gracias a este software conseguían efectuar consultas en tiempo real sobre bases de datos restringidas, obteniendo información de carácter personal de numerosos ciudadanos.

De hecho, el hacker sobre el que pivotan el resto de usuarios de esta herramienta ilegal se trata de Alcasec, quien ya fue detenido en la primera fase de esta operación en mayo del año pasado, quien además fue condenado por ataques informáticos a empresas estratégicas públicas y privadas con el fin de exponer y vender datos sensibles.

Por estos hechos se le imputaron delitos de blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos así como pertenencia a organización criminal.