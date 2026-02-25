Detenido un matrimonio paraguayo por vender medicamentos en una carnicería en Puente de Vallecas

Medicamentos incautados en Puente de Vallecas - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos personas de nacionalidad paraguaya por exponer y vender medicamentos en una carnicería del distrito de Puente de Vallecas, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La intervención policial tuvo lugar el pasado 20 de febrero tras recibir la Policía una llamada alertando de la posible venta de medicamentos en un puesto de un establecimiento. A su llegada, los agentes observaron a tres personas vendiendo productos alimentarios.

Una de ellas manifestó ser la mujer del titular del negocio y reconoció que comercializaba medicamentos junto a su marido. Poco después se personó el hombre, encargado de la carnicería, y los agentes realizaron una inspección exhaustiva del local.

Durante la intervención hallaron numerosos medicamentos, la mayoría destinados a aliviar el dolor, tanto en cajas como en blísteres. Según manifestaron los responsables, los obtenían durante viajes al extranjero y posteriormente los vendían en el establecimiento.

Los agentes comprobaron que los productos habían sido introducidos ilegalmente en España y que se comercializaban fuera del circuito farmacéutico autorizado. Ante estos hechos, se comisionó al departamento de Salud de la Junta Municipal del distrito de Puente de Vallecas, procediéndose a la incautación de un total de 3.872 medicamentos.

Finalmente, se detuvo a la mujer y al hombre como presuntos responsables de delitos contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores, ya que en el establecimiento había dos personas sin documentación legal en el país y sin contrato laboral.