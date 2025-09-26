Detenido el presunto autor del incendio en la sede de Protección Civil de Rivas

Un camión de Bomberos de la Comunidad de Madrid atendiendo un incendio en la sede de la agrupación municipal de Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid - EMERGENCIAS 112

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre como presunto autor del incendio provocado en la víspera en la sede de la agrupación municipal de Protección Civil en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.

El detenido se encuentra en dependencias de la Guardia Civil y a la espera de que avancen las diligencias después de que en la tarde de ayer presuntamente prendiera fuego al edificio, calcinando las dos plantas del inmueble y obligando a la evacuación de un Centro de Educación Especial cercano.

El presunto autor sería un joven antiguo voluntario de Protección Civil que había sido expulsado recientemente tras mostrar conductas conflictivas, por lo que las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de una venganza personal según informaciones adelantadas este viernes por el diario 'El Mundo'.

Hasta cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se desplazaron en la víspera hasta la sede de Protección Civil en Rivas, ubicada en la calle Manuel Azaña, para sofocar un incendio en la sede de la agrupación. Efectivos del SUMMA 112 tuvieron que atender a dos personas que se encontraban en el interior del edificio por inhalación leve de humo y que fueron dadas de alta en el lugar.

El humo del incendio obligó también a desalojar el Centro de Educación Especial María Isabel Zulueta, ubicado tras la sede de Protección Civil. En total fueron evacuadas 226 personas entre niños, profesores y otros trabajadores que ya han podido regresar al centro.